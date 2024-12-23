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РВИО совместно с Московским метрополитеном запустили тематический поезд, посвященный истории России
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.
Московский метрополитен вместе с Российским военно-историческим обществом пустил по Арбатско-Покровской линии поезд, посвященный истории страны. Его пассажиры смогут узнать о выдающихся государственных деятелях, среди которых Александр Невский, Иван Грозный, Екатерина II. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Тематические поезда знакомят пассажиров Московского метрополитена с историей страны, рассказывают о разных регионах и государственных праздниках. С Российским военно-историческим обществом мы запускаем брендированные составы с 2015 года. За это время на линии вышло 16 поездов. По поручению Сергея Собянина мы активно участвуем в культурной жизни столицы
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