Тематические поезда знакомят пассажиров Московского метрополитена с историей страны, рассказывают о разных регионах и государственных праздниках. С Российским военно-историческим обществом мы запускаем брендированные составы с 2015 года. За это время на линии вышло 16 поездов. По поручению Сергея Собянина мы активно участвуем в культурной жизни столицы

Максим Ликсутов