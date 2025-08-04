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Завершена разработка проекта Московской внеуличной дороги
27 февраля 1913 года завершена разработка проекта Московской внеуличной дороги (метрополитена) и проекта оборудования электрической тягой пригородных железнодорожных участков Московского узла. Городская дума приступила к обсуждению проекта
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Другие события в этот день
Родился военный летчик, первым в мире выполнивший «мертвую петлю» и совершивший первый воздушный таран — Пётр Николаевич Нестеров
27 февраля 1887 года родился военный летчик, первым в мире выполнивший «мертвую петлю» и совершивший первый воздушный таран — Пётр Николаевич Нестеров. Всего 27 лет жизни было отпущено этому невероятно энергичному человеку. Но за эти неполные три десятка лет Нестеров успел очень многое, и в этом многом он не раз был первым. Его имя носит одна из самых знаменитых фигур высшего пилотажа — «петля Нестерова», она же «мертвая петля». Один из первых проектов самолета без вертикального оперения был разработан Нестеровым. И первый таран, который, к сожалению, стоил жизни великолепному летчику, тоже совершен Петром Нестеровым.
27 февраля∙1887 год
Родился композитор Борис Мокроусов
27 февраля 1909 года родился композитор Борис Мокроусов В 1938 году Мокроусов написал песню «Милый мой живёт в Казани», принесшую ему известность. Ярко талант композитора проявился в создании лирических музыкальных произведений. Их отличает задушевность, искренность, высокий вкус. Работы Бориса Мокроусова стали неотъемлемой частью музыкальной культуры СССР. Его песни, наполненные лиризмом и патриотизмом, до сих пор остаются популярными и узнаваемыми. В 1948 году Мокроусов стал лауреатом Сталинской премии второй степени.
27 февраля∙1909 год
День Сил специальных операций
27 февраля — День Сил специальных операций В этот день в 2014 году вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым. Также они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Несмотря на небольшой срок своего существования, российские Силы специальных операций уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Личный состав подразделений ССО ВС РФ формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в российской армии по контракту.
27 февраля∙2014 год
Защитники русской крепости на озере Себеж нанесли сокрушительное поражение 20-тысячному польско-литовскому войску
27 февраля 1536 года защитники русской крепости на озере Себеж («Иван-Город на Себеже») нанесли сокрушительное поражение 20-тысячному польско-литовскому войску. Осаждающие начали разбегаться, и тут под ними стал поваливаться лед…
27 февраля∙1536 год
Родился создатель советского ядерного щита Юлий Борисович Харитон
27 февраля 1904 года родился создатель советского ядерного щита Юлий Борисович Харитон. В начале своей карьеры Харитон занимался вопросами молекулярной физики, радиоактивности, измерением малых интенсивностей света, вопросами электронной теории и кинетики цепных химических реакций, положив начало изучению цепных реакций в стране. В 1943 году физик Игорь Курчатов привлек Харитона к работам по атомному проекту СССР. Юлий Борисович являлся научным руководителем одного из секторов, созданного для проектирования атомной бомбы. В 1946 году Юлий Харитон стал главным конструктором атомной бомбы, а затем научным руководителем работ по ядерным зарядам и боеприпасам. Почти полвека он возглавлял научно-технический совет Минатома по ядерному оружию и первым сформулировал требования к безопасности ядерного оружия.
27 февраля∙1904 год
Учрежден знак Маршальская звезда
27 февраля 1943 года был учрежден знак Маршальская звезда Она представляла собой пятиконечную звезду из золота и платины, украшенную бриллиантами. «Большая» и «малая» звезды различались размерами и наличием бриллиантов между лучами. С 1955 года Маршальские звезды вручались и Адмиралам Флота Советского Союза. Маршальская звезда была советским аналогом маршальского жезла, издавна являвшегося почетным знаком в европейских армиях. В современной российской армии Маршальская звезда выполняет роль знака отличия для лиц, носящих звание «Маршал Российской Федерации».
27 февраля∙1943 год
Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова
27 февраля 1598 года Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова. В январе 1598 года царь Фёдор Иванович скончался, не оставив указаний о наследнике. Поскольку династия Рюриковичей прервалась, перед страной встал вопрос о новом правителе. Московские люди выступили за Бориса Годунова, кандидатуру царя поддержал и патриарх Иов. И только Боярская дума сомневалась какое-то время. Единственным решением проблемы был созыв Земского собора. В результате на царство был избран 46-летний Борис Годунов. Правление нового царя начиналось очень оптимистично. Историки называют первые два года правления Годунова самыми благодатными. Многие высоко отмечают его заслуги как успешного правителя и государственного деятеля. Но всё продолжалось недолго. Справиться с кризисом царь Борис и его правительство не смогли. Годунов принимал меры, чтобы обезопасить себя и государство, но в апреле 1605 года неожиданно заболел и умер.
27 февраля∙1598 год
День Сил специальных операций
27 февраля отмечается День Сил специальных операций (с 2015 г.) Из поздравления Президента: «Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами»
27 февраля∙1900 год
Земский собор избрал на царство Бориса Годунова
27 февраля 1598 года Земский собор избрал на царство Бориса Годунова – от «всего многобезчисленного народного християнства, от конец до конец всех государьств Росийскаого царьствия»
27 февраля∙1598 год
Началось создание общегосударственной системы народного образования в России
27 февраля 1781 года началось создание общегосударственной системы народного образования в России – указом Екатерины II учреждалось по одной городской школе в каждой части Санкт-Петербурга
27 февраля∙1781 год
Удар наших войск в Крыму
27 февраля 1942 года удар наших войск в Крыму – одновременно со стороны Керчи (Крымфронт) и из Севастополя
27 февраля∙1942 год
Состоялся первый полет транспортного самолета Ан-22 («Антей»)
27 февраля 1965 года состоялся первый полет транспортного самолета Ан-22 («Антей») Он стал крупнейшим в мире турбовинтовом военно-транспортным самолетом. Был предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов. Серийное производство Ан-22 было организовано на Ташкентском авиазаводе. С 1965 по 1976 годы было выпущено 68 бортов, включая испытательный планер. Они активно применялись во время боевых действий в Афганистане. Производство прекратилось после разработки новейшего турбореактивного военно-транспортного самолета Ил-76.
27 февраля∙1965 год
Родился русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров
27 февраля 1887 года родился русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров Отечественные авиаторы и авиаконструкторы — это ярчайшая плеяда первооткрывателей и первопроходцев мировой авиации. И в этом созвездии особенно ярко сверкает имя летчика, авиаконструктора и теоретика Петра Нестерова, которому было отпущено всего 27 лет жизни, но за эти неполные три десятка лет он успел очень многое. Его имя носит одна из самых знаменитых фигур высшего пилотажа — «петля Нестерова», она же «мертвая петля». Один из первых проектов самолета без вертикального оперения был разработан Нестеровым. И первый таран, который, к сожалению, стоил жизни великолепному летчику, тоже совершен Петром Нестеровым.
27 февраля∙1887 год