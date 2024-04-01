Великие военачальники и разведчики СтатьяАлексей Ботян: как спасение Кракова стало делом жизни легенды разведкиСтатья"Без права на славу - во славу Державы!» Разведчики-нелегалы Виталий и Людмила НуйкиныСтатья«Разведчик иностранных дел». Трубников Вячеслав ИвановичСтатьяНиколай Леонов. Переводчик на страже интересов государстваСтатьяГерой России Алексей Козлов. Тест для настоящего разведчикаСтатьяБюст генерал-полковнику А.М.СахаровскомуСтатьяБюст генерал-полковнику И.Д.СергунуСтатьяБюст генерал-лейтенанту П.В.ФедотовуСтатьяБюст генерал-майору Ф.И. ФедоренкоСтатьяБюст разведчику Е.И. КимуСтатьяБюст генерал-лейтенанту П.А.СудоплатовуСтатьяБюст флагману флота первого ранга К.И.ДушеновуСтатьяБюст полковнику авиации Е.Г.ПепеляевуСтатьяБюст разведчику Р.И.АбелюПамятникБюст Маршалу Советского Союза А.И.ЕгоровуСтатьяБюст разведчику Г.Н.КосенкоСтатьяБюст комкору Н.Н.ПетинуПамятникБюст флагману флота первого ранга В.М.ОрловуПамятникБюст генерал-полковнику Г.М.ШтернуСтатьяБюст флагману флота 2-го ранга И.К.КожановуПамятникБюст разведчику Д.А.Быстролетову ПамятникБюст генерал-лейтенанту авиации Я.В.Смушкевичу ПамятникБюст флагману флота 1-го ранга М.В.Викторову