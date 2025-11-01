Бюст разведчику Г.Н.Косенко Харбинский резидент. Советский разведчик, участвовавший в операциях НКВД в Китае и Европе. Казнён в 1939 году. Реабилитирован в 1956 году

Бюст резиденту советской разведки в Харбине и Париже, уроженцу Ставропольского края Георгию Николаевичу Косенко открыт в Ставрополе в декабре 2021 года.

- Несмотря на большие заслуги перед Родиной, имена целого ряда талантливых военачальников и разведчиков, защищавших Россию в различные исторические эпохи, оказались незаслуженно забыты. С целью устранить эту несправедливость Российским военно-историческим обществом в конце 2020 года было принято решение разработать специальную программу, направленную на восстановление исторической справедливости и памяти об этих людях. Ее создание поддержали министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин , - говорилось в приветствии помощника Президента РФ, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского .

Памятник установили по инициативе и на средства Российского военно-исторического общества на улице Мира, возле школы №6, которая в апреле получила имя Георгия Косенко. В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие представители мэрии, регионального правительства, ФСБ, военные и сотрудники правоохранительных органов, общественники, члены РВИО и юнармейцы.

Автором памятника стал молодой ставропольский скульптор Иван Кисличенко . По его словам, работа была непростая, поскольку для работы над памятником у него было всего две фотографии - в профиль и в анфас, поскольку советских разведчиков много не снимали. Ситуация осложнялась тем, что у разведчика не осталось никого из ближайших родственников.

Советский разведчик Георгий Николаевич Косенко.

Георгий Косенко родился 12 мая 1901 года в городе Ставрополе в семье местного служащего. Когда подрос, пошёл учиться в местную мужскую гимназию. Судьбу его семьи, как и миллионов других семей, кардинально изменили революционные события 1917 года. По иронии судьбы, именно в Ставропольской мужской гимназии, где учился Косенко, проходили бурные дебаты между представителями различных партий о будущем региона. Здесь же провозгласили Советскую власть, избрали Ставропольский губернский Совет и создали Ставропольскую советскую республику. Просуществовала она недолго, сначала войдя в состав Северо-Кавказской советской республики, которая в свою очередь вскоре была уничтожены белыми войсками.

В гуще этих событий оказалась семья Косенко, вставшая в ряды сторонников большевиков. Взяв власть в Ставрополе, белые жестоко расправлялись со своими противниками. Не избежал этой участи и отец Георгия – его расстреляли за поддержку Советов. Затем была повешена его сестра, член партии большевиков с 1914 года. Георгий Николаевич решил для себя – тоже встать на сторону Советской власти, ради которой отдали жизнь его самые близкие люди.

В 1920 году Косенко поступил на службу в органы ВЧК в Ставрополе. Он громил остатки белых войск и иностранных интервентов в составе дивизиона войск ВЧК. А после окончания Гражданской войны Георгий Николаевич стал кадровым сотрудником ОГПУ

В гимназические годы Косенко неплохо овладел французским языком. Это обстоятельство стало предметом интереса Иностранного отдела ОГПУ – советской внешней разведки. В начале 1933 года Георгий Николаевич переводится в этот отдел и вскоре направляется в город Харбин. К тому времени это была оккупированная Японской империей территория, но главным предметом интереса советской разведки были харбинские белоэмигрантские круги, лелеявшие планы свержения Советской власти если не в масштабах всей страны, то хотя бы на Дальнем Востоке. Косенко стал Кисловым и получил должность вице-консула СССР в Харбине, но главной его обязанностью было ведение разведки.

Косенко провёл реструктуризацию агентурной сети, создав работоспособный высокоэффективный аппарат. За последующие три года ему удалось выявить десяток диверсионных групп из числа белоэмигрантов общей численностью более 180 человек, несколько таких отрядов были разгромлены при переходе советской границы. Косенко вёл активную агентурную работу и против японцев, сумев обнаружить 25 разведчиков, засылавшихся штабом Квантунской армии на советскую территорию, а также более 300 шпионов Токио, работавших под прикрытием в учреждениях государства Маньчжоу-Го. Ряд разведчиков удалось взять на советской территории с поличным – некоторые из них были настоящими диверсантами, один, например, желал взорвать железнодорожный туннель в районе станции Облучье. Кроме того, под руководством Косенко удалось провалить попытку японцев вербовать советских граждан в Маньчжурии и на КВЖД под видом сотрудников ОГПУ.

Трудная и нервная разведывательная работа подкосила здоровье Косенко, и в начале 1936 года он возвращается в Москву. После нескольких месяцев лечения Георгий Николаевич получает новое назначению – руководителем легальной резидентуры в Париже. К тому времени советская разведка уже имела разветвлённую агентурную сеть во Франции. Атмосфера предчувствия новой большой европейской войны уже витала в воздухе, и главной её задачей было выяснение позиции французских правящих кругов по отношению к СССР и Германии. Под руководством Косенко удалось получить доступ к важным секретным документам различных дипломатических представительств, работавших во французской столице. Активно велась научно-техническая разведка, были добыты документы и образцы новейших разработок военно-промышленного комплекса.

Само собой, не прекращалась и разработка белоэмигрантских парижских кругов. Ещё не так много времени прошло с событий революции и Гражданской войны, и в городе действовало значительное количество организаций с тысячами боеспособных участников, ставивших своей целью борьбу с Советской властью.

Самой опасной, и не без оснований, советская разведка считала Русский общевоинский союз, созданный ещё в 1920-х годах генералом Петром Николаевичем Врангелем. Его преемника, генерала Александра Павловича Кутепова, ОГПУ сумела в 1930 году похитить и ликвидировать. Но и после этого организация не ослабла, и её нынешний глава, генерал Евгений Карлович Миллер, продолжал оставаться влиятельной и очень опасной фигурой. Кроме того, дополнительные опасения вызывали прогерманские настроения генерала и его окружения. Как резидент советской разведки в Париже, Косенко лично участвовал в операции по похищению Миллера и его переправке в Советский Союз, за что был удостоен ордена Красного Знамени.

С началом Гражданской войны в Испании Косенко вёл активную работу по привлечению к сотрудничеству добровольцем интербригад, создал спецшколу по подготовки диверсионно-разведывательных групп для проведения операций за линией фронта. Большую работу проводил он и против троцкистов, которых также много было в Париже. Большим успехом стало похищение и переправка в СССР «архива Троцкого» - его личную переписку, рукописи, статьи. Кроме того, от сына Троцкого Льва Седова были получены сведения о желании убить Сталина, что, по всей видимости, и послужило решающей причиной проведения операции по ликвидации самого Троцкого.

В ноябре 1938 года Косенко был отозван в Москву, где он был арестован. По иронии судьбы, он оказался во внутренней тюрьме НКВД, по соседству с похищенным при его участии и ещё не расстрелянным генералом Миллером. Обвинялся он, столько сделавший для борьбы против троцкистов, в сотрудничестве с ними, в частности, в том, что, используя в Харбине своё служебное положение, помогал проникать в СССР шпионам и диверсантам. Приговор был предрешён – 20 февраля 1939 года Георгия Николаевича Косенко расстреляли. Прах его покоится в общей могиле на полигоне «Коммунарка».

Реабилитировали Георгия Николаевича Косенко посмертно 15 декабря 1956 года.