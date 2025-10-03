Бюст генерал-лейтенанту П.А.Судоплатову Легенда разведки. Павел Анатольевич Судоплатов - российский разведчик, диверсант. Генерал-лейтенант МВД СССР. Руководитель крупных спецопераций по ликвидации врагов государства

Памятники великому разведчику Павлу Анатольевичу Судоплатову установлены Российским военно-историческим обществом в 2022 году на его малой Родине в городе Мелитополе Запорожской области 7 июля, на площади Правосудия в Донецке 28 октября, на мемориальном комплексе "Партизанская поляна" в Брянской области 9 декабря. Автор бюстов Павлу Судоплатову, установленных в Мелитополе и Донецке, - скульптор Михаил Баскаков.

Павел Судоплатов, уроженец Мелитополя, внес огромный вклад в борьбу с украинским националистическим подпольем, лично ликвидировал в 1938 году Евгения Коновальца – одного из лидеров националистического движения.

Сегодня Российское военно-историческое общество в рамках программы по увековечению имен незаслуженно забытых советских военачальников, сотрудников разведки, восстанавливает историческую справедливость. Имя Павла Анатольевича Судоплатова должно быть известно всем - и современникам, и потомкам.

Юность разведчика

Павел Судоплатов родился 29 июня (по новому стилю – 12 июля) 1907 года в городе Мелитополе в многодетной семье местного мельника. Он успел окончить пять классов местной школы, когда осиротел, и пятнадцати лет от роду стал сыном полка кавалерийских частей Красной Армии, покидавших тогда Мелитополь из-за наступления Добровольческой армии генерала Деникина. Воспитаннику полка довелось участвовать и в боях, и совсем скоро он был схвачен белоказаками. Сумев бежать, Судоплатов добрался до Одессы, где устроился работать грузчиком в порт. Тогда же, в Гражданскую войну, он впервые столкнулся с украинскими националистами и стал очевидцем результатов их нахождения у власти.

В Одессе Павел дождался возвращения Красной Армии и вновь поступил на службу в качестве помощника телеграфиста роты связи 123-й стрелковой бригады. Он принимал активное участие в окончательном установлении Советской власти на Украине.

С 1921 года началась служба Судоплатова в спецслужбах. Первоначально он был шифровальщиком-телефонистом в особом отделе, затем служил в пограничной части на западной границе СССР в Украинской ССР. В 1923 году Павел Анатольевич уволился в запас и вернулся в Мелитополь, где был направлен на комсомольскую работу. Однако гражданский период его работы оказался недолгим – в 1925 году по комсомольской «путёвке» он был направлен в органы государственной безопасности, с которыми связал всю свою дальнейшую жизнь. Ему тогда было всего девятнадцать лет.

Оперативная работа

Судоплатов стал оперативником одного из местных территориальных подразделений ОГПУ СССР. Поначалу он работал с местными диаспорами национальных меньшинств юга Украинской ССР – греческими, немецкими, болгарскими. Далее были два года оперативной работы в Харькове, затем политработа в колонии для несовершеннолетних. В конце 1931 года Судоплатова перевели в аппарат ГПУ УССР в Киеве, а на будущий год он перебрался в Москву – сначала в отдел кадров ОГПУ, а вскоре в Иностранный отдел, советскую внешнюю разведку.

Сам этнический украинец, хорошо знавший язык и культуру, к тому же имевший опыт работы на западной советской границе, по обе стороны которой жили украинцы, Судоплатов получил задачу разработки зарубежных организаций украинских националистов.

Уже тогда они вызывали у руководства советских спецслужб обоснованные опасения, и не случайно – отмечалась планомерная их работа по дискредитации Советского Союза в глазах жителей Западной Украины, входившей тогда в Польшу, и уже делались попытки создания националистического подполья в Украинской ССР.

Судоплатов был переправлен через Финляндию на Запад, где сошёлся с представителями украинских националистических кругов. Он оказался настолько убедителен, что даже матёрые их контрразведчики ничего не заподозрили. Павел Анатольевич близко сошёлся с самим главой Организации украинских националистом Евгеном Коновальцем, который даже стал брать его с собой в поездки по региональным отделениям, посвятил его в планы подрывной работы против СССР и собственные связи с немецким абвером. Интересно, что, когда финские спецслужбы задерживали Судоплатова, украинские националисты поручились за него.

Информация, полученная Судоплатовым, вызвала большой интерес в Москве. Одновременно было принято решение о ликвидации Коновальца. Судоплатов подсунул ему коробку с конфетами, в качестве «начинки» которой была взрывчатка, вскоре сдетонировавшая и убившая лидера ОУН на месте. Произошло это 23 мая 1938 года в городе Роттердаме. Лишившись бесспорного лидера, националистические круги погрязли в межфракционных склоках, что в 1940 году в итоге приведёт к расколу на две организации – Андрея Мельника и Степана Бандеры.

Специалист по самым сложным задачам

По возвращении в Советский Союз карьера Судоплатова быстро пошла в гору. Некоторые коллеги пытались обвинить его в связях с «врагами народа», в кои были записаны после чисток многие из тех, с кем начинал работать Павел Анатольевич.

Но в 1939 году он назначается заместителем начальника отдела иностранной разведки ГУГБ НКВД СССР, который позже станет 1-м управлением НКГБ СССР. За Судоплатовым в узких кругах разведки закрепилась слава специалиста по самым сложным задачам, в том числе по ликвидации опаснейших врагов Советской власти.

В августе 1940 года он вместе со своим коллегой, Наумом Исааковичем Эйтингоном, руководил ликвидацией Льва Троцкого.

А далее началась Великая Отечественная война, в которой Судоплатов также проявил себя наилучшим образом. 5 июля 1941 года он возглавил Особую группу для организации разведывательно-диверсионной работы на оккупированной территории. У группы имелись даже свои войска – две мотострелковые бригады особого назначения, базы, вспомогательные подразделения.

Павлу Анатольевичу удалось убедить Лаврентия Берию отпустить из тюрьмы осуждённых в годы репрессий разведчиков. Позднее группа Судоплатова стала сначала отделом, а затем и управлением НКВД СССР. Не было на всём советско-германском фронте участка, где бы не работали подчинённые Судоплатова. Он координировал работу агентурной сети не только на оккупированных территориях СССР, но также в самой Германии и у её союзников, руководил радиоиграми, проведением многочисленных диверсий во вражеском тылу.

Судьба разведчика

После войны Судоплатов продолжал службу, возглавлял подразделения МГБ СССР по диверсионной работе за границей, окончил академию. Наиболее известна в этот период его деятельность по ликвидации украинского националистического подполья. Именно под руководством Судоплатова была осуществлена ликвидация Романа Шухевича, одного из лидеров бандеровского подполья.

После смерти Сталина Судоплатов как ближайший сотрудник Лаврентия Берии был арестован. Виновным себя он не признал за все пять лет следствия. В 1958 году ему был вынесен приговор – 15 лет. Отбывал он его во Владимирском централе, перенёс там три инфаркта, ослеп на один глаз, но не сломался.

В 1968 году он вышел на свободу и вернулся в Москву. Лишённый званий и наград, больше двадцати лет он боролся за свою реабилитацию. Параллельно стал литератором, под псевдонимом опубликовал несколько книг, среди них мемуары «Разведка и Кремль», «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы».

Судоплатов был реабилитирован в начале 1990-х годов. Судьба подарила ему долгую жизнь – он умер 24 сентября 1996 года, в возрасте 89 лет. Могила его находится на Новом Донском кладбище Москвы.