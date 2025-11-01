Бюст комкору Н.Н.Петину Русский и советский военачальник, комкор. Помощник главкома по Сибири, командовал войсками Сибирского и Западно-Сибирского военных округов. Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 1956

Памятник на улице Петина в городе трудовой доблести Вологде открыт 12 сентября 2021 года по инициативе Российского военно-исторического общества.

Николай Николаевич Петин – потомственный военный, дворянин. Родился он в Вологде 2 (по новому стилю – 14) мая 1876 года. Судьба его была предопределена с рождения. В 1894 году Петин окончил Нижегородский кадетский корпус, в 1897 году – Николаевское инженерное училище в Санкт-Петербурге. Служил в сапёрных батальонах, в том числе в прославленных Гренадёрском и Туркестанском. Отважно воевал в русско-японскую войну, получив орден Святой Анны 3-й степени.

Едва окончились бои, Петин вновь сел за ученический стол, поступив в Николаевскую академию Генерального Штаба. Окончил её по первому разряду в 1907 году. Служил на различных должностях в частях Варшавского военного округа, которому и суждено было первым встретить германские войска в 1914 году. К тому времени Петин уже был подполковником. На базе округа, в котором он служил, был создан Северо-Западный фронт. Николай Николаевич был помощником начальника отделения фронтового штаба, затем старшим адъютантом отдела генерал-квартирмейстера 12-й армии, начальником отделения фронтового Управления генерал-квартирмейстера.

Некоторое время командовал полком, был начальником штабов 8-й Сибирской стрелковой дивизии, затем 34-го и 50-го армейских корпусов. В декабре 1915 года ему было присвоено звание полковника, причём со старшинством в чине с июня 1914 года – за отличие; а в сентябре 1917 года являлся генерального штаба полковником. За годы войны он получил ордена Святого Владимира 3-й и 4-й степеней с мечами, а последнюю – ещё и с бантом.

Октябрьская революция поставила многих офицеров перед тяжёлым выбором – кому продолжать служить, Советской власти или Белому движению. Петин выбрал для себя Красную Армию, многие его старые друзья перешли в стан противников. Не раз потом они будут предлагать Николаю Николаевичу перейти на их сторону. Например, его старый товарищ, ставший начальником врангелевских войск, генерал Пётр Семёнович Махров лично предлагал перебежать к нему, но Петин категорически отверг это предложение.

В Красной Армии Петин начинал начальником мобилизационного управления Беломорского военного округа в городе Архангельске. Совсем скоро на Севере России высадились английские интервенты, захватившие Архангельск. Петин был назначен начальником штаба 6-й армии. Именно он, старой выучки штабист, выпускник престижнейшей Академии Генштаба, спланировал успешную Шенкурскую операцию, позволившую освободить важный центр Севера России – город Шенкурск, с чего началось изгнание из региона захватчиков.

С мая 1919 года Петин был начальником штаба Западного фронта, а с октябре 1919 года возглавлял штаб Южного (с января 1920 года – Юго-Западного) фронта. Он руководил планированием операций по разгрому Добровольческой армии и казачьих формирований, взятию Крыма.

После окончательного разгрома белых в европейской части России Петин назначается начальником штаба Киевского военного округа, командующим округом стал ещё один полковник старой армии – Александр Ильич Егоров, один из первых будущих маршалов. Когда того отправили командовать Западным фронтом, Петин сам стал командующим округом. Спустя месяц после назначения, 9 мая 1921 года, его наградили орденом Красного Знамени РСФСР – высшей в те годы наградой.

Впоследствии Петин занимал целый ряд высоких должностях в различных регионах огромной страны. Он командовал войсками Сибирского и Западно-Сибирского военных округов. В апреле 1924 года возглавлял Главное управление Красной Армии.

Именно Петин стоял у истоков разработки и проведения военной реформы 1924-1925 годов, результатом которой стало принятие Закона СССР «Об обязательной военной службе», создание Штаба, Главного управления и Инспектората Красной Армии, реорганизация системы военного профессионального образования и создание сети военных учебных заведений. Одним из последствий реформы стала реорганизация Реввоенсовета, позволившая выдавить из него Льва Троцкого и его сторонников, и полностью подчинить армию Иосифу Сталину и лояльным ему людям. Тем удивительнее, что спустя десять лет Петина, который сыграл в этом не последнюю роль, обвинят в принадлежности к троцкистам.

В марте 1930 года Петин назначен инспектором инженерных войск Красной Армии. Позднее он стал начальником инженеров. Большую работу пришлось ему провести, чтобы реорганизовать на должном уровне части инженерного обеспечения советских войск. В декабре 1934 года благодаря его многолетней настойчивой работе было создано Инженерное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии. По всей стране строились дороги военного назначения, базы, в том числе морские, объекты обороны. Роль инженерных войск значительно повысилась. Самого Николая Николаевича избрали членом Центрального исполнительного комитета, он вошёл в состав Военного совета при наркоме обороны СССР Клименте Ефремовича Ворошилове, а в 1936 году получил орден Ленина.

Судьбу Петина круто изменило «Дело Тухачевского» или, как его называли тогда в газетах, «Военно-фашистский заговор». В дни, когда готовился процесс над самим Тухачевским, 5 июня 1937 года, пришли и к нему. Следствие заняло несколько месяцев. 7 октября 1937 года Петин был приговорён к высшей мере наказания, и в тот же день он был расстрелян. Два его сына – Николай Николаевич и Лев Николаевич – были арестованы уже после смерти отца, 2 ноября 1937 года, и через месяц, 9 декабря 1937 года, также расстреляны.

Посмертно реабилитировали Николая Николаевича Петина и его сыновей в 1956 году.

Сегодня память Петина увековечена в его родном городе. Помимо названной в его честь улицы и бюста, здесь также установлена мемориальная доска на доме, где он планировал операцию по началу изгнания интервентов с Севера России в 1919 году.