Бюст флагману флота первого ранга К.И.Душенову Видный деятель советского ВМФ, первый командующий Северным флотом, флагман 1-го ранга. Расстрелян. Реабилитирован.

Памятник в селе Новленское Вологодской области открыт 23 августа 2022 года по инициативе Российского военно-исторического общества.

Константин Иванович Душенов родился 28 июля (по новому стилю – 9 августа) 1895 года в селе Ивановское Новленской волости Вологодского уезда Вологодской губернии в многодетной крестьянской семье. С двенадцатилетнего возраста пошёл работать, был посыльным в одной из вологодских аптек, затем уехал в Санкт-Петербург и стал работать конторщиком на аптечном складе.

Летом 1915 года Душенов по мобилизации был призван в военно-морской флот и после прохождения обучения зачислен в экипаж крейсера «Аврора» на Балтийском флоте. Именно там он сошёлся с людьми левых убеждений, коих было достаточно и среди матросов, и среди рабочих, ремонтировавших корабль. В дни Февральской революции Душенов был избран секретарём судового комитета. А во время Октябрьской революции в Петрограде Константин Иванович с другими матросами захватывал мосты через Неву, а после захвата Зимнего дворца несколько дней охранял хранившиеся там ценности. Когда генерал Пётр Краснов попытался двинуть свои части не Петроград, Душенов в качестве командира роты моряков держал оборону на подступах к городу.

С началом Гражданской войны Душенов был направлен на Волгу, где только что была сформирована Волжская военная флотилия. В её составе он принимал активное участие в боях против войск адмирала Колчака. После Гражданской войны карьера Константина Ивановича резко пошла на взлёт. На протяжении ряда лет он был старшим морским начальником и комиссаром Саратовского, Астраханского, Бакинского, Севастопольского военных портов. Не имевший серьёзного морского образования, он быстро учился самостоятельно и руководил сложнейшими инженерными работами. Например, под его руководством осуществлялось углубление волжских фарватеров, поднимались затонувшие в Чёрном море корабли, в том числе печальной известный линкор «Императрица Мария».

Впрочем, Душенов и сам понимал, что пробелы в образовании – препятствие для него как командира и военного специалиста. Поэтому в 1924 году он поступил в Военно-морскую академию. Люди тогда взрослели гораздо раньше, чем сейчас, и тридцатилетний возраст считался уже зрелостью. Поэтому Константину Ивановичу пришлось тяжелее, чем многим его сокурсникам, что, впрочем, не помешало окончить в 1928 году академию в числе лучших. Позднее с большим уважением о Душенове отзывался адмирал Николай Герасимович Кузнецов: «Душенов принадлежал к той плеяде командиров, которые вышли из рядовых матросов, участвовали в Гражданской войне. Потом, уже в зрелые годы, грызли гранит науки. Пройти такой путь было под силу лишь талантливым, энергичным и мужественным людям».

Дальше Душенов служил командиром и комиссаром учебного судна «Комсомолец», затем был направлен в штаб дивизии линкоров Морских сил Балтийского моря. В начале 1930 года Константина Ивановича назначили начальником и комиссаром Военно-морской академии. Однако он настолько рьяно взялся за перестройку учебного процесса, что в ноябре того же года его сочли за лучшее перевести на Чёрное море начальником штаба Морских сил.

В конце 1934 года Душенов получил новое назначение – командующим Северной военной флотилией. Годы его службы на Севере – важная веха в истории Северного флота. При нём главной флотской базой стал Полярный, где в кратчайшие сроки в труднейших условиях была построена необходимая инфраструктура. Тыловая база была обустроена на губе Ваенга (сегодня это город Североморск).

Была значительна повышена боевая подготовка сил флотилии, впервые прошли подлёдные плавания подводных лодок. Энергия и настойчивость командующего, отмечаемая всеми знавшими его людьми, сыграла большую роль в налаживании боевой работы. Когда флотилия стала флотом, Константин Иванович стал его первым командующим. В 1935 году Душенова наградили орденом Красной Звезды, кроме того, ему было присвоено воинское звание флагмана флота 1-го ранга. Позднее его избрали депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва от Мурманского избирательного округа. А весной 1938 года под руководством Душенова осуществлялось снятие с дрейфующей льдины экспедиции Ивана Дмитриевича Папанина, за что флагман получил орден Красного Знамени.

В марте 1938 года в газете «Правда» вышла статья Душенова о Северном флоте: «Теперь уже ни у кого нет сомнения, в том, что и на северном театре будет создан такой флот, который отвечал бы интересам могучей советской державы». Его слова стали пророческими – Северный флот, пройдя все перипетии истории последнего века, является сейчас одним из самых боеспособных флотских объединений, способным решать боевые задачи, защищая северные рубежи нашей страны.

В том году торжественно отмечалось пятилетие Северного флота. Душенову было чем гордиться – за столь короткий срок почти с нуля была проведена огромная и успешная работа. Казалось, впереди у него самые блестящие перспективы. Но 22 мая 1938 года по пути в Ленинград на станции Волховстрой-1 он был арестован по обвинению в причастности к военному фашистскому заговору. Под пытками оговорил себя. 3 февраля 1940 года на суде Душенов отказался от всех показаний, заявив, что их выбили у него силой. Но изменить это уже ничего не могло – его приговорили к смертной казни и расстреляли на следующий день.

Прах одного из четырёх советских флагманов флота покоится в братской могиле на Донском кладбище Москвы.

В апреле 1955 года Константин Иванович посмертно был реабилитирован.

Сегодня его имя носят улицы в Североморске, Полярном и Гаджиеве, школа № 10 в Североморске. Установка бюста на родине – логическое продолжение мероприятий по увековечению этого незаурядного военного деятеля, достойного того, чтобы память о нём сохранялась во многих поколениях.