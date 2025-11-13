Бюст разведчику Е.И. Киму Евгений Иванович Ким. Герой Советского Союза, разведчик-нелегал. Он успешно руководил созданной автономной нелегальной резидентурой, имел на связи несколько источников ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке

Памятник у Корейского культурного центра в городе Южно-Сахалинске открыт 9 сентября 2023 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор памятника – скульптор Михаил Васильевич Баскаков.

Евгений Иванович Ким родился 27 февраля 1932 года в городе Кочхане, на территории оккупированной Японской империей Кореи (ныне – провинция Кёнсан-Намдя Республики Корея). При рождении отец с матерью нарекли его Ким Ен Чер. Мальчик был седьмым по счёту ребёнком в семье. Он рано остался без отца и воспитывался матерью.

Когда Евгению было десять лет, в поисках лучшей жизни семья перебралась в Советский Союз, на остров Сахалин. Ким жил и учился в посёлке Торо, вскоре переименованном в Шахтёрск. Он окончил школу с отличием и как перспективный комсомолец был направлен на учёбу в Центральную школу ВЛКСМ. Однако, спустя некоторое время молодой человек уехал в Ленинград, где поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, что сделать при конкурсе 22 человека на место было очень трудно. Учился Евгений хорошо, причём сразу на двух факультетах, заочно поступив также на биологический факультет, и в 1960 году окончил университет с отличием. В совершенстве владел японским языком, и даже привлекался как переводчик на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, кроме того, хорошо владел корейским, английским и испанским языками. Можно быть уверенным, что впереди его ждала бы блестящая научная карьера, но жизнь распорядилась иначе.

На молодого выпускника востфака обратили внимание в Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР. Ким поступил на службу в разведку. В 1966 году его направили на нелегальную работу в Азию. Поначалу планировалось, что командировка будет недолгой, но разведчик так проявил себя, что начальство приняло решение продлить её до десяти лет.

К сожалению, очень мало известно о работе Евгения Кима в силу специфики его профессии – многое остаётся под грифом «Секретно». Будучи хорошим аналитиком и организатором, Евгений Иванович в сложных условиях руководил работой резидентуры, добывал информацию высшего класса секретности. В общей сложности он проработал за границей двадцать три года, причём отказался прерывать свою, столь важную для страны, ставшей для него второй Родиной, миссию даже тогда, когда его едва не провалил предатель Олег Гордиевский. Коллегами и руководством, отмечалось, что в работе Киму были присущи хладнокровие, находчивость, предприимчивость, общительность.

То, что работа Кима была исключительно успешной, подтверждает тот факт, что его неоднократно удостаивали государственных наград – последовательно его награждали медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1987 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, полковник государственной безопасности Евгений Иванович Ким был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 11562. Кроме того, он был награждён рядом медалей, знаком «Почётный сотрудник госбезопасности», многими ведомственными наградами.

Евгений Иванович из-за постоянного пребывания за границей очень редко виделся с собственной семьёй, всего себя без остатка принося делу. Он даже не смог попасть на похороны собственной матери. Когда трагически погиб его сын, он смог приехать на похороны, но сразу уехал. В конечном итоге его брак распался, и Ким женился уже в зарубежье вторично, причём супруга стала помогать ему в разведывательном деле, освоила специализацию радистки-шифровальщицы.

Последние годы нелегальной работы были для него очень трудными – риск провала многократно возрос. В 1989 году Ким вернулся в Россию и поселился в Москве, став обучать молодых разведчиков, которым предстояло продолжать его дело.

Тяжёлым ударом стал для Кима распад Советского Союза. Но он продолжал успешно работать уже в российских спецслужбах. Его даже наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

Евгений Иванович Ким трагически погиб 12 ноября 1998 года, попав под машину. В последний путь его проводили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы. И ещё много лет люди, читавшие на простом чёрном надгробии слова «Герой Советского Союза Ким Евгений Иванович», не могли найти имени этого человека в справочниках и энциклопедиях. Лишь в 2020 году его имя стало известно широкой общественности благодаря рассекречиванию имени его и некоторых его коллег. Но результаты его работы и сегодня остаются секретными.