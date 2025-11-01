Бюст разведчику Р.И.Абелю Полковник Абель: десять фактов о герое с чужим именем На чтение: 4 минуты

21 июля 2022 года в самарском сквере на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской состоялось открытие бюста советскому разведчику Рудольфу Ивановичу Абелю. Памятник установлен Российским Военно-Историческим Обществом при поддержке властей города Самары. Автором монумента является член студии военных художников имени Грекова Дмитрий Клавсуц.

Один из самых знаменитых советских разведчиков-нелегалов — Вильям Фишер родился 11 июля 1903 года в Великобритании.

Впервые на широкой публике полковник Вильям Генрихович Фишер появился в 1968 году, когда на экраны вышел художественный фильм о советских разведчиках «Мертвый сезон». В его начале к зрителям обращался один из консультантов ленты, которого представляли как полковника советской разведки Рудольфа Абеля. Именно под этим именем уже не первый год жил один из самых результативных агентов-нелегалов внешней разведки СССР в Америке, сын старых большевиков, Вильям Фишер.

Немец, русский, англичанин, литовец, американец, латыш

Вильям Фишер родился в Великобритании, в городе Ньюкасл — британской угольной столице. Его отец Генрих Фишер был из обрусевших немцев, обосновавшихся под Ярославлем, мать, Любовь, — русская, родом из Саратова. В Англию родители будущего полковника Абеля попали в статусе политэмигрантов: в России обоих преследовали за революционную деятельность. В командировку в США Вильям Фишер отправился в 1948 году по документам гражданина США литовского происхождения Эндрю Кайотиса, в Нью-Йорке жил под именем американца Эмиля Роберта Гольдфуса, а при аресте назвался именем своего самого близкого друга и коллеги латыша Рудольфа Абеля.

Трижды студент Фишер

Трудовую карьеру Вильям Фишер начал в пятнадцатилетнем возрасте в качестве ученика чертежника на судоверфи в Ньюкасле, а уже в 16 лет поступил в Лондонский университет. Его он так и не закончил: в 1920 году семья Фишеров вернулась в Советскую Россию. В 1922 году Вильям, с детства проявлявший заметную склонность к рисованию, поступил во ВХУТЕМАС, откуда через полтора года перевелся в Московский институт востоковедения, выбрав почему-то индийское отделение. Но и этот институт он так и не закончил: в 1925 году его призвали на службу в Красную Армию. В итоге формального высшего образования Вильям Фишер так и не получил, компенсируя его нехватку системным самообразованием.

Из радистов — в разведчики

Срочную службу Вильям Фишер проходил во Владимире, в 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа. Всего за год, с октября 1925 года по ноябрь 1926-го, он сумел настолько хорошо освоить профессию радиста, что считался лучшим среди сослуживцев (среди которых был, например, будущий легендарный радист-полярник Эрнст Кренкель). Именно как радиста Фишера и оценили в иностранном отделе ОГПУ, где он со 2 мая 1927 года работал переводчиком.

Эту профессию Вильям выбрал, поскольку уже имел переводческий опыт: после переезда семьи в Москву он работал в этом качестве в Исполкоме Коминтерна (ИККИ). Судя по всему, этот эпизод в его биографии был еще одним фактом, который помог Фишеру попасть в разведку. В 1920-30 годах ИККИ был одним из поставщиков кадров для советской нелегальной разведки: через него прошел, в частности, легендарный Рихард Зорге .

Возвращение в Альбион

В 1931 году Вильям Фишер подал в консульство Британии в Москве прошение о выдаче ему британского паспорта — на том основании, что семья при возвращении в Россию не стала отказываться от гражданства Великобритании.

Вскоре он получил документ на руки и отправился в первую свою служебную командировку в Норвегию, откуда в 1935 году ненадолго вернулся в Москву и снова уехал за границу — в Англию, где и работал до 1937 года.

В служебные обязанности Фишера входило обеспечение радиосвязью норвежской и британской нелегальных резидентур советской разведки, и, насколько можно судить по отзывам его непосредственных начальников, в частности, Арнольда Дейча (кстати, тоже пришедшего в разведку из Коминтерна), справлялся с ними молодой разведчик отлично.

Уволен без объяснения причин

31 декабря 1938 года Вильям Фишер внезапно был уволен из 7-го отдела Главного управления гос-безопасности НКВД — внешней разведки — без объяснения причин. Некоторые исследователи считают, что поводом к увольнению стало его сотрудничество в качестве радиста с невозвращенцем Александром Орловым (он же Лев Никольский), но это маловероятно: Орлов никогда не работал в Норвегии и Великобритании, куда посылали в командировки Вильяма Фишера. Несогласный с увольнением, Фишер буквально бомбардировал свое начальство рапортами с просьбой вернуть его на службу, но добился лишь того, что ему позволили устроиться на работу во Всесоюзную торговую палату. Оттуда он перешел работать инженером на один из московских авиазаводов, где и трудился до октября 1941 года, пока его вновь не привлекли к работе в разведке.

«Монастырь» и «Березино»

В конце осени 1941 года Вильям Фишер начал готовить в разведшколе под Самарой радистов для разведывательно-диверсионных групп, но довольно скоро стал участником операций советской разведки по дезинформации противника. Среди них были и две наиболее успешных за всю историю Великой Отечественной войны радиоигры: операции «Монастырь» и «Березино». В первой, начавшейся еще в 1941 году, Фишер отвечал за техническую сторону. В частности, он обучал радиоделу разведчика Александра Демьянова — главного фигуранта «Монастыря», игравшего роль германского агента. А в операции «Березино», ставшей продолжением «Монастыря», Фишеру, отлично владевшему немецким, отвели роль помощника подполковника вермахта Генриха Шерхорна, который якобы командовал группой немецких войск, активно действовавшей в советском тылу в районе Березины. Переодетый в немецкую форму Фишер встречал агентов, которых германская разведка отправляла для связи с группой и координации ее диверсионных действий.

Абель-Фишер и Фишер-Абель

Многие исследователи истории спецслужб считают, что знакомство Вильяма Фишера с Рудольфом Абелем, чьим именем он позднее назовется во время ареста в США, произошло осенью 1941 года в самарской разведшколе. Другие утверждают, что они впервые встретились в конце 1920-х в Китае. Однако дочь Вильяма Фишера уверена, что первая встреча людей, которые стали закадычными друзьями, состоялась в Москве в 1937 году, после возвращения ее отца из командировки в Великобританию. С тех пор, по воспоминаниям и родных, и коллег обоих разведчиков, их связывала очень тесная дружба: после возвращения из Самары в начале 1943 года оба жили в Москве на квартире Фишеров, часто появлялись на службе вместе, и их даже нередко путали, называя именами друг друга.

Кем был настоящий Рудольф Абель

Рудольф Иванович Абель родился в Риге в 1902 году, а уже в 15 лет ушел добровольцем служить на Балтийский флот. В шестнадцать он вступил в партию большевиков, два года воевал кочегаром на военных кораблях, а в 1920-м окончил курсы радистов и вскоре оказался на Дальнем Востоке, в Амурской флотилии. Потом был пост начальника радиостанции на острове Беринга, плавание радистом на торговых судах, и наконец — начало работы в Иностранном отделе ОГПУ, куда Рудольф Абель пришел в 1927 году (практически одновременно с Вильямом Фишером). Два года спустя Абель переходит на нелегальную работу и возвращается в Москву только в 1936 году, а два года спустя его увольняют из НКВД в связи с арестом и расстрелом старшего брата. Как и Фишер, он вернулся в разведку в начале войны, преподавал в самарской разведшколе, потом стал сам участвовать в забросках и диверсионных рейдах, дойдя до должности начальника уполномоченной разведгруппы на Северном Кавказе — и уже оттуда вернулся в Москву, в центральный аппарат разведки НКВД. Через год после Победы Рудольф Абель ушел в отставку, а 17 декабря 1955 года умер от обширного инфаркта.

От «Арача» до «Марка»

В 1948 году Вильям Фишер, проработавший после войны два года в нелегальной разведке во Франции, отправляется в командировку в США под оперативным псевдонимом «Арач». Его задачей была организация работы нелегальной резидентуры советской разведки с целью получения военной и военно-технической информации, прежде всего об американском атомном проекте и развитии ВМФ. На протяжении девяти лет сеть, руководимая Фишером, в 1952 году сменившим псевдоним на «Марк», поставляла в СССР ценнейшую разведывательную информацию. Весной 1955 года Фишера отозвали в Москву, и обратно в Нью-Йорк он вернулся только в январе 1956-го, вероятно, не только зная о смерти своего друга Рудольфа Абеля, но и успев похоронить его. А в мае 1957 года советский разведчик Рейно Хяйханен, работавший вместе с Фишером под псевдонимом «Вик», сдался американским властям и выдал всю известную ему информацию о «Марке» и его деятельности. И хотя сеть, созданная Фишером, сохранилась, ему самому не удалось скрыться от оперативников ФБР.

Как Фишер стал Абелем

Москва успела предупредить Вильяма Фишера об опасности, и он н а некоторое время уехал из своей квартиры в Нью-Йорке. Но потом, когда стало ясно, что его точный адрес ФБР неизвестен, вернулся, чтобы уничтожить компрометирующие материалы. В один из дней его заметили сотрудники службы наружного наблюдения ФБР, и 20 июня 1957 года разведчика арестовали в номере гостиницы «Латам», где он жил после предательства «Вика».

При аресте Фишер назвался Рудольфом Абелем, полагая, что пользуясь именем уже умершего друга, он дает сигнал о своем провале и о том, что не намерен раскрывать настоящее имя и подробности своей деятельности. Под именем гражданина СССР Рудольфа Ивановича Абеля полковник Вильям Фишер был предан суду и приговорен к 32 годам каторжной тюрьмы. Из этого срока он отсидел пять лет: 10 февраля 1962 года «Рудольфа Абеля» обменяли на пилота сбитого самолета-разведчика U-2 Фрэнсиса Пауэрса и обвиненного в шпионаже американского студента Фредерика Пайора.

После отдыха и лечения В.Фишер вернулся к работе в центральном аппарате разведки. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов.

15 ноября 1971 г. Вильям Генрихович Фишер скончался. Похоронен на Донском кладбище в Москве.

За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности нашей страны полковник В.Фишер награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".