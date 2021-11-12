Рихард Зорге: новые факты о выдающемся разведчике 8 ноября 2018 года в здании Российского военно-исторического общества (РВИО) состоится первая в России конференция, посвященная жизни и судьбе великого советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Дата первого для нашей страны мероприятия такого рода выбрана неслучайно. Во-первых, 5 ноября 2018 года – день, когда Главному разведывательному управлению России исполняется 100 лет. Седьмое же ноября 1944 года – дата смерти Рихарда Зорге. Надо заметить, что начиная c 1944 года Россия являлась единственной причастной к судьбе Рихарда Зорге страной, не проводившей открытых и общедоступных конференций, посвященных памяти великого разведчика. В то же время значимость фигуры Зорге именно для России колоссальна, а... На чтение: 4 минуты

8 ноября 2018 года в здании Российского военно-исторического общества (РВИО) состоится первая в России конференция, посвященная жизни и судьбе великого советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге.

Дата первого для нашей страны мероприятия такого рода выбрана неслучайно. Во-первых, 5 ноября 2018 года – день, когда Главному разведывательному управлению России исполняется 100 лет. Седьмое же ноября 1944 года – дата смерти Рихарда Зорге.

Надо заметить, что начиная c 1944 года Россия являлась единственной причастной к судьбе Рихарда Зорге страной, не проводившей открытых и общедоступных конференций, посвященных памяти великого разведчика. В то же время значимость фигуры Зорге именно для России колоссальна, а его история и судьба могут и должны стать одним из ярких примеров истинного патриотизма и героизма.

Будущий разведчик родился 4 октября 1895 года в семье нефтедобытчика Густава Вильгельма Рихарда Зорге и Нины Степановны Кобелевой – дочери русского железнодорожника. Место рождения Зорге – поселок Сабунчи Российской империи, ныне – часть азербайджанского Баку. В 1898 году семья Зорге уехала из России в Германию, и в 1914 году Рихард Зорге в составе германской армии участвовал в Первой мировой войне . После демобилизации получил образование в Германии. В 1919-м был удостоен степени по экономике в Гамбургском университете.

В Москве Зорге оказался в 1924 году, a уже через пять лет, в 1929-м, перешел на работу в Разведуправление РККА. К 1933 году, когда было принято решение об отправке Зорге в Японию, разведчик успел посетить Англию, Ирландию, Китай и Францию. В Японии Зорге застал начало Великой Отечественной войны. Факты подтверждают, что советский разведчик неоднократно предпринимал попытки оповестить руководство o надвигающейся катастрофе. Увы, сведения Зорге не получили должного уровня доверия, и нападение Германии на СССР оказалось неожиданным.

Впоследствии Зорге был арестован как агент Коминтерна в Японии и приговорен к смерти. Казнь Рихарда Зорге состоялась 7 ноября 1944 года. И лишь спустя 20 лет o нем была выпущена первая статья, в которой разведчик признавался как истинный герой и патриот нашей страны. В том же 1964 году (5 ноября – как символично!) Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

«Россия была в стороне, и наш долг это исправить»

Подробнее o значимости конференции в РВИО нам рассказал историк спецслужб, автор многочисленных исторических статей Александр Иванович Колпакиди. Из интервью c ним мы узнали детали программы будущей встречи.

– В Японии, Германии, Китае проводятся конференции в честь Зорге. Россия представлена на таких конференциях специалистами, которые сидят и молчат, хотя им оплачивают перелет, проживание и прочее. А если они и выступают, то говорят какие-то общие слова. В Японии, например, выходит ежеквартальный журнал, уже лет 15 как. Есть общества памяти Зорге и так далее. Он не просто какой-то там шпион – он очень известный человек, крупный ученый, который сыграл огромную роль в геополитике, уникальный человек! Во всем мире это понимают: выходят монографии, статьи, исследования его биографии.

Рихард Зорге в госпитале после ранения

В последнее время в России – каким-то чудом или совпадением – вышло сразу несколько книг, в том числе отличное произведение Михаила Алексеева в нескольких томах, один том – это «Зорге в Китае» и два тома – «Зорге в Японии». Они представляют огромный научный интерес. Кроме того, вышло еще несколько книг – Куланова и прочих. Поэтому решили и здесь, в России, провести вот этот круглый стол в РВИО. Но, к сожалению, организовать конференцию так, как хотели изначально, не удалось – японцы не смогли приехать из-за некоторых трудностей. Но тем не менее, чтобы в следующем году провести полноценное мероприятие, сейчас решено было созвать круглый стол, все обсудить и выявить структуру. Кроме того, показать, что действительно в нашей стране вышло столько достойных книг и публикаций. Даже фильмы сняли документальные. Главное сейчас – организовать саму структуру, которая в следующем году поможет провести полноценную конференцию в России. Как ни странно, в честь Зорге проводятся конференции даже в стране, где его приговорили к смертной казни.

– То есть конференции проводятся везде, кроме той страны, ради которой он отдал свою жизнь…

– В следующем году будет некруглая, но юбилейная дата с момента казни Рихарда Зорге. Его казнили 7 ноября 1944 года. Поэтому решено организовать большое мероприятие. А конференция в этом году как бы мероприятие предварительное, но тем не менее на нем тоже будут выступать люди, которые писали о Зорге, ожидается много достойных участников, в том числе и сам Алексеев выступит. Словом, на конференции будет много интересного, и, возможно, потом выйдет сборник этих выступлений, потому что действительно этот человек играл колоссальную роль в ходе войны и вообще в нашей истории. Он – один из создателей Франкфуртского института социальных исследований вместе с Маркузе, Хоркхаймером, Фроммом, Адорно. С ними Рихард Зорге сидел в одной комнате и разговаривал на равных. Но они стали учеными с мировым именем, а он оказался принципиальнее. Это реально человек, которого можно назвать величиной, и равных ему нет; ни Мата Хари, ни Абель с ним не сравнятся.

– Просматривая публикации и монографии о Зорге, я заметил, что в них информация фактически одна и та же. Будут ли на конференции озвучены какие-то новые подробности его биографии и его деятельности?

– В книге М. Алексеева очень много принципиально новой и уникальной информации, которая неизвестна ни американским авторам, ни японским. Поэтому нам, как говорится, есть чем гордиться и что предъявить. В книге много документальных свидетельств, много подробностей. Знаете, деятельность Зорге протекала многие годы, и в двух словах, конечно, об этом не расскажешь.

Удостоверение пресс-секретаря посольства Германии в Японии Зорге

– То есть на самой конференции частично эта информация будет озвучена?

– Конечно, будет озвучена новая информация. Все, что нашли за эти годы исследователи нового, особенно Алексеев.

– А какую роль в организации этой конференции сыграло Российское военно-историческое общество?

– В РВИО сразу заинтересовались данной темой и предложили площадку для проведения мероприятия, взяли все организационные вопросы на себя, огромное им за это спасибо!

Несколько лет назад я пытался организовать по просьбе японцев такую конференцию в Москве. Тогда РВИО еще не было воссоздано, меня тогда никто даже и слушать не захотел. Ни одна организация не захотела помогать и организовывать. Но сейчас появилось Российское военно-историческое общество, и вопрос сразу сдвинулся с мертвой точки.

– Помимо вас, наших соотечественников, кто еще будет присутствовать и выступать на мероприятии? Я слышал, что будут представители Японии, Германии, Китая…

– Я не могу сказать, кто будет точно. Скорее всего, это будут представители военных атташе или дипломатов. Но в следующем году мы пригласим на конференцию всех исследователей. Понимаете, представители военных атташе и дипломатов ничего толкового не скажут – абстрактные слова и обещания и не более того.

– За рубежом есть специалисты, которые занимаются изучением биографии этого человека?

– Конечно, они и проводят каждый год конференции. Но Россия пока остается в стороне, и наш долг это исправить, чтобы в следующем году мероприятие произошло в России на более серьезном уровне.

– Скажите, а наши представители военного ведомства будут присутствовать?

– Надеюсь, что будут. Ожидаются большие начальники военной разведки и ветераны.

– Александр Иванович, на конференцию могут прийти все желающие или это закрытое мероприятие?

– Да, безусловно, на конференцию прийти может любой желающий из числа историков и журналистов. И хотелось бы, чтобы желающих было как можно больше!

Для участия в конференции историкам необходимо написать на почту dvs@rvio.org .

По вопросам аккредитации журналистов обращайтесь на eea@rvio.org и gav@rvio.org .

Кто вы, Рихард Зорге?

Интересно, что многие из случайных опрошенных мной на улицах Москвы людей просто даже не знают, кто такой Рихард Зорге! C учетом того, что среди опрошенных были представители совершенно разных возрастных категорий – от школьников до пенсионеров. Вот и думай теперь, как так вышло, что в столице той страны, которой Зорге посвятил свою жизнь (c тем чтобы в конце концов ее отдать), некоторые даже не слышали его имени? Парадокс, доходящий до абсурда.

Хорошо, что есть Российское военно-историческое общество, которое не осталось в стороне, когда дело коснулось не только того, чтобы отдать дань памяти великого человека, но и ликвидировать историческую безграмотность населения. Мне кажется, проведенный мной опрос (как и его катастрофические результаты) смог наглядно продемонстрировать актуальность проведения подобных конференций и встреч на территории Российской Федерации. Что могут рассказать своим детям родители, которые сами не знают, кто может выступать примером истинного патриотизма и героизма? Жизни и смерти, посвященных Отчизне, во времена, когда она так нуждается в своих героях? Кто станет для подрастающего поколения образцом мужества, стойкости и бескорыстного самопожертвования во благо Родины?

Именно разведчики по праву считаются легендарными личностями. Благодаря добытой ими информации появлялись возможности создания новых стратегий и тактик, которые, в свою очередь, способствовали, пожалуй, самой великой победе в истории человечества.

Такие люди не должны быть забыты. Нужно не только созывать посвященные им конференции и писать о них книги, но и в обязательном порядке изучать историю их жизни в школах. Чтобы подрастающему поколению было на кого равняться! Чтобы в жизни молодых людей были настоящие герои, а не красивые картинки комиксов. От себя лично могу сказать одно: для подвига смерти нет! Подвиг живет вечно!