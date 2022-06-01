Россия и Европа в огне Первой мировой войны Россия и Европа в огне Первой мировой войны На чтение: 1 минута

Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны / В.Р. Мединский, вступ. слово — (Военная история Российского государства / под ред. В. А. Золотарева) — М.: ИНЭС, РУБИН, 2014. — 880 с.

Сто лет назад началась Первая мировая война, оказавшаяся точкой отсчёта для последующих мировых событий века и ставшая для России одновременно великим подвигом и национальной трагедией. Сегодня забытые и фактически вычеркнутые из истории события возвращаются в официальную историографию.

В представленном военно-историческом исследовании Великая война рассматривается в логической последовательности: геополитические построения — оформление военных блоков — война — её восприятие обществом — влияние результатов этой трагедии на судьбы Европы. При этом особое внимание уделено новым государствам, возникшим после распада Российской империи. На основе анализа общественных настроений и последствий войны в заключительной части труда рассмотрена взаимосвязь Первой и Второй мировых войн. В подготовке издания использованы редчайшие документы из российских, европейских и японских архивов.

Тщательный анализ катастрофы столетней давности не только питает чувство патриотизма и гордости за героические подвиги наших соотечественников, но и позволяет изучать стратегические уроки, важные и актуальные для сегодняшнего дня. Международная обстановка такова, что трудно воздержаться от проведения исторической параллели: сто лет назад мир мог избежать войны такого колоссального масштаба, и тогда развитие цивилизации пошло бы по иному пути.

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Европа и Россия в огне Первой мировой войны

Содержание

Вступительное слово Министра культуры РФ В.Р. Мединского

Пролог. Расплата за место под солнцем

Часть III. Боевые действия

Эпилог. Мир, который не дал мира

Литература

Технические страницы

Серия книг «Военная история Российского государства» обобщает стратегические и военно-исторические исследования, проводимые Институтом экономических стратегий, Клубом православных предпринимателей и Русским биографическим институтом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках этого масштабного военно-исторического проекта благодаря поддержке предпринимателей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества, уже изданы книги: «История Великой войны. 1941 – 1945» (в 2 томах); «Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг.»; «Воскресшая из пепла. Россия, век XVII»; «Холодная война. Противостояние двух сверхдержав. От Потсдама до Мальты» (в 2 томах), «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны».

В главную редакционную коллегию проекта, возглавляемую действительным государственным советником Российской Федерации I класса В.А. Золотарёвым, входят ведущие военные историки России, экономисты, юристы, политологи, аналитики. Проводимые исследования обеспечивают целостность научного подхода к изучению национальной истории и позволяют переосмыслить современные проблемы обеспечения военной безопасности Российского государства.

Обложка: обложка книги «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны. В.Р. Мединский, вступ. слово (Военная история Российского государства под ред. В. А. Золотарева). М.: ИНЭС, РУБИН, 2014.»

Источник: https://istorianaroda.ru