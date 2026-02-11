Алексей Ботян: как спасение Кракова стало делом жизни легенды разведки Алексей Николаевич Ботян – человек-легенда, все годы войны служил в диверсионной разведке НКВД-НКГБ СССР На чтение: 2 минуты

Чем дальше мы уходим от победных дней 1945 года, тем все меньше остается людей, прошедших славный путь победителей и подаривших нам, потомкам, мирное небо над головой. 3 февраля 2020 года на 104-м году ушел из жизни Алексей Николаевич Ботян – человек-легенда, все годы войны служил в диверсионной разведке НКВД-НКГБ СССР.

Война началась 1 сентября 1939 года

В биографию Алексея Ботяна война круто вплелась 1 сентября 1939 года. Ботян был белорусом, его родная деревня Чертовичи в 1921 году отошла к Польше, и вся его семья приняла польское подданство. Он окончил школу и накануне войны был призван в армию – польскую. В 1939 году он в качестве командира зенитного орудия принял первый бой с фашистами. Польская армия была разбита, и Алексей в ходе отступления оказался в Советском Союзе. Ботян принял советское гражданство, вступил в комсомол и начал работать учителем.

В мае 1941 года его жизнь кардинально меняется. Его направили в Москву. Активная служба началась в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Здесь собрались самые проверенные кадры: и те, кто воевал в Испании, и пограничники, и спортсмены. Всех готовили для работы в тылу врага. Когда немцы подошли совсем близко к Москве, разведывательно-диверсионные группы вступили в дело. Участком, где действовала группа Ботяна, был район Яхромы. Здесь разведчики ходили по немецким тылам, взрывали поезда, жгли мосты, минировали дороги.

В 1942 году Алексей в составе специальной группы был переправлен через линию фронта у Старой Руссы. Задача – пройти по тылам противника через Белоруссию в Украину. Первоначально в отряде было 58 человек, но впоследствии эта группа разрослась и превратилась в партизанское соединение имени Александра Невского, которое насчитывало около 700 человек. Они прошли 11 тысяч километров по Украине, Польше и Чехословакии. На счету соединения десятки пущенных под откос поездов, сотни взорванных мостов, тысячи уничтоженных фашистов и их пособников.

Польша

С весны отряд Ботяна был переброшен в Польшу. Здесь разведчики действовали совместно с польскими партизанами. Был создан объединенный командный центр, который координировал действия советских и польских партизан против фашистов. Здесь перед Алексеем Ботяном была поставлена задача выйти в район Кракова и ликвидировать генерал-губернатора Польши Ганса Франка. Задача была непростая, но группа из 28 человек отправилась выполнять задание. По дороге в городе Илжа разведчики помогли польским партизанам освободить тюрьму. Гитлеровцев заперли в казармах, а всех заключенных выпустили. В городе установлен памятник с именами советских и польских братьев по оружию. Что с этим памятником сейчас, у редакции сведений нет.

Но звездным часом нашего героя остается спасение города Кракова. В 40 километрах от Кракова находится Ягеллонский замок. Здесь немцы оборудовали склад взрывчатки, которую собирались использовать для уничтожения исторического центра Кракова, взрыва мостов и Рожновской плотины на реке Дунаец, что привело бы к затоплению города. Эта акция возмездия готовилась по приказу Гитлера. Разведчики получили сведения о том, что уготовано городу, и предприняли меры, чтобы сорвать эти планы. В замок пронесли мину замедленного действия, и 18 января немецкий склад взлетел на воздух. Нацистский план был сорван, а уже через сутки в город беспрепятственно вошли советские войска. Немцы бежали в страхе.

О дерзкой операции советских разведчиков мы узнали в 1967 году. Известный писатель Юлиан Семенов написал роман «Майор Вихрь», и в том же году режиссером Евгением Ташковым был снят фильм с таким же названием. Одним из прототипов главного героя романа майора Красной Армии был и Алексей Ботян.

Еще некоторое время Алексей Ботян оставался в Кракове, помогая контрразведке «СМЕРШ» наводить порядок в городе. В послевоенные годы Ботян продолжил служить во внешней разведке, был направлен на нелегальную работу в Чехословакию.

Алексея Ботяна трижды представляли к званию Героя Советского Союза (в 1945-м, 1965-м и 1974 годах), но это звание он так и не получил. Видимо, чиновников смущало, что он в 1939 году служил в польской армии. Однако награда все равно нашла героя, в 2007 году Президент РФ В.В. Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации.

10 февраля 2026 года в Москве в Покровском парке состоялась торжественная церемония открытия памятника-бюста в честь Героя Российской Федерации, полковника КГБ СССР Алексея Николаевича Ботяна.

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