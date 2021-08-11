Как наши партизаны устроили немцам «Концерт» 19 сентября 1943 года началась операция «Концерт», ставшая вторым большим этапом рельсовой войны на оккупированной советской территории Понятие «рельсовая война» закрепилось за всей деятельностью советских партизан по нарушению железнодорожного сообщения на оккупированной нацистской Германией территории СССР и уничтожению немецких эшелонов. Между тем первоначально «Рельсовой войной» именовалась конкретная партизанская операция, проведенная с начала августа по середину сентября 1943 года. Практически сразу же после нее началась следующая операция — «Концерт», преследовавшая ту же цель: нарушить железнодорожные коммуникации противника, чтобы помешать ему отразить осеннее наступление Красной Армии на Смоленск и Гомель и обеспечить выход к берегам Днепра и Десны. Партизанские «выступления» в рамках... На чтение: 4 минуты

19 сентября 1943 года началась операция «Концерт», ставшая вторым большим этапом рельсовой войны на оккупированной советской территории

Понятие «рельсовая война» закрепилось за всей деятельностью советских партизан по нарушению железнодорожного сообщения на оккупированной нацистской Германией территории СССР и уничтожению немецких эшелонов. Между тем первоначально «Рельсовой войной» именовалась конкретная партизанская операция, проведенная с начала августа по середину сентября 1943 года. Практически сразу же после нее началась следующая операция — «Концерт», преследовавшая ту же цель: нарушить железнодорожные коммуникации противника, чтобы помешать ему отразить осеннее наступление Красной Армии на Смоленск и Гомель и обеспечить выход к берегам Днепра и Десны. Партизанские «выступления» в рамках этой операции начались 19 сентября 1943 года и продолжались до конца октября, а отдельные «аккорды» пришлись на начало ноября.

Партизаны как часть советской стратегии

Уничтожением немецких эшелонов и подрывом железнодорожных путей на оккупированных советских землях партизанские отряды и заброшенные с Большой земли диверсионные группы занимались с первых дней войны. Нарушение коммуникаций противника всегда было важной частью боевых действий, а в Советском Союзе, где основная транспортная нагрузка в то время ложилась именно на железные дороги, оно играло особую роль. Дело было не только в том, что после каждого удачно пущенного под откос эшелона или подорванного участка пути движение замирало на несколько часов, а порой и суток. Громадное значение имел и чисто психологический фактор: ни пополнение, двигавшееся к фронту, ни отпускники, мечтавшие отдохнуть на родине, не могли быть уверены в том, что беспрепятственно доберутся до пункта назначения, а это подрывало моральный дух немецких солдат.

Минеры крымского партизанского отряда перед выходом в диверсионный рейд

Источник: waralbum.ru

До перелома, который ознаменовала победа Красной Армии в Сталинградской битве, а закрепило сражение на Курской дуге , партизанские отряды и диверсионные группы уделяли железным дорогам внимание лишь отчасти. Чтобы всерьез вести то, что позднее получит название «рельсовой войны», действовавшим в немецком тылу партизанам не хватало прежде всего взрывчатки и оборудования для взрывного дела, да и специалистов среди них было немного. В лучшем положении были диверсионные группы, многие из которых постепенно тоже превратились в крупные партизанские отряды, но и они, как правило, имели задачи, заключавшиеся не только в подрыве рельсов и пуске под откос эшелонов.

Полковник Илья Старинов, один из непосредственных руководителей операции «Концерт»

Источник: hiveminer.com

Только в конце лета 1943 года Центральный штаб партизанского движения и Ставка Верховного главнокомандования приняли согласованное решение привлечь партизанские соединения к обеспечению наступления Красной Армии. Это стало возможным благодаря изменению взгляда советского командования на планирование крупных стратегических операций. Теперь в Ставке оперировали не только войсковыми понятиями, и не воспользоваться возможностью нарушить коммуникации противника, имея в его тылу сотни тысяч партизан, не могли.

Советские партизаны минируют дорогу в Ленинградской области, осень 1943 года. В рамках операции «Концерт» диверсии проводились не только на железнодорожных коммуникациях, но и на автомобильных дорогах

Источник: waralbum.ru

Первый опыт такого стратегического взаимодействия, собственно, и был операцией «Рельсовая война». Ее главной задачей было не дать немцам подтянуть к фронту резервы, которые могли бы использоваться против развивающей наступление в ходе Курской битвы Красной Армии. Операция оказалась вполне успешной, и к середине сентября, когда вовсю шло наступление на Левобережной Украине, стало понятно, что и для дальнейшего продвижения на Запад партизанская помощь будет далеко не лишней.

«Концерт» по нотам и без

К участию в операции привлекали 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей общей численностью 120 615 человек, которые должны были подорвать более 272 тысяч рельсов. В результате операции «Рельсовая война» партизанам удалось на некоторых участках прервать железнодорожное сообщение на полмесяца и больше. И такого же результата от них ожидали в рамках операции «Концерт». Но она с самого начала развивалась не совсем по плану.

Немецкие солдаты возле поезда, подорванного советскими партизанами. Железнодорожная платформа, прицепленная перед паровозом, не помогла избежать подрыва, паровоз полностью сошел с рельсов

Источник: waralbum.ru

Основной объем взрывчатки и взрывотехнического оборудования за линию фронта планировалось перебросить на самолетах. Но именно это и не удалось сделать вовремя: вмешалась погода, существенно сократившая число вылетов. В результате к 19 сентября — дню, на который было назначено начало «Концерта», — в распоряжении партизанских подрывников оказалось лишь немногим больше половины общего объема взрывчатки, запланированного для «выступления». Тогда Центральный штаб партизанского движения перенес начало «Концерта» на шесть дней. Но далеко не все партизанские отряды и соединения смогли отложить свои «партии»: многие уже выдвинулись в районы, где им полагалось заниматься диверсиями на железной дороге. И 19 сентября, как первоначально и планировалось, в немецком тылу зазвучали первые взрывы и начали валиться под откос первые эшелоны.

Советские партизаны готовят подрыв моста

Источник: waralbum.ru

Исходя из опыта «Рельсовой войны», основной удар партизанские отряды и диверсионные группы, согласно приказу Центрального штаба партизанского движения, сосредоточили на уничтожении рельсового пути. Уничтожение эшелонов рассматривалось в рамках «Концерта» как своего рода дополнительная партия. А между тем отвечавший за организацию и проведение спецоперации полковник НКВД Илья Старинов, справедливо считающийся одним из самых опытных советских диверсантов, до последнего дня настаивал на том, чтобы сместить фокус партизанский усилий с рельсов на эшелоны и мосты.

Партизаны готовят к подрыву участок железной дороги

Источник: waralbum.ru

По мнению Старинова (которое полностью подтвердили последующие события), немцы имели достаточное количество рельсового материала, чтобы достаточно быстро заменять полотно на участках, уничтоженных партизанами. В итоге глобального нарушения железнодорожного сообщения, на которое рассчитывало командование Красной Армии, добиться не удалось. Если же, как полагал главный диверсант операции, партизаны сосредоточились бы на уничтожении эшелонов, это не только намного увеличило бы перерывы в движении поездов, поскольку пути пришлось бы очищать от перекрывших их составов, но и сократило бы паровозный и вагонный парк немцев, который и без того был не слишком велик. Такой результат гораздо серьезнее сказался бы на темпах подвоза подкреплений на советско-германский фронт.

«Они приходят каждую ночь!»

Но реальные цифры, на основе которых был проведен анализ эффективности «Концерта», стали известны гораздо позднее. А в тот момент одновременный партизанский удар по железнодорожным коммуникациям на участке, составлявшем от 700 до 900 км по фронту и до 400 км глубиной, произвел на командование Вермахта неизгладимо удручающее впечатление.

Партизаны отряда имени Ворошилова готовят подрыв деревянного моста над рекой, 1943 год

Источник: waralbum.ru

Как писал в своих воспоминаниях немецкий генерал Курт фон Типпельскирх, командовавший в то время 12-м армейским корпусом группы армий «Центр», армейское командование в те дни безуспешно пыталось перебросить необходимое количество резервов на те участки, где сосредотачивались крупные силы Красной Армии. По словам генерала, и без того не слишком густая и перегруженная железнодорожная сеть подвергалась ожесточенным атакам партизан, что «до предела напрягало нервы командования и вынуждало его все время переносить сроки намеченного наступления».

Горящий деревянный железнодорожный мост над рекой Стыр на участке железной дороги между городами Сарны и Ковель, подожженный партизанами, 1943 год

Источник: waralbum.ru

Массированная партизанская атака на железные дороги привела к еще одному результату, на который не слишком рассчитывали на Большой земле. Одновременные диверсии во множестве мест вызвали настоящую панику в подразделениях, которые несли охрану на железнодорожных путях — а это были в основном части, состоящие из коллаборантов, или подразделения союзников по «оси». Деморализованные, они быстро прекратили серьезное сопротивление, и тогда для их замены командованию Вермахта пришлось направлять в тыл более боеспособные подразделения, которые были куда нужнее на фронте. Некоторые из этих частей были подтянуты из Европы, но немало немецких солдат пришлось оставить в тылу по пути на советско-германский фронт — и это тоже существенно повлияло на ход наступления Красной Армии.

Группа подрывников из партизанского отряда имени Хрущева у взорванного моста на Украине. Мост был подорван в момент прохождения по нему вражеской техники

Источник: waralbum.ru

Наконец, никуда не делся и психологический эффект от операции «Концерт». Партизанская «музыка» настолько нервировала немцев и их приспешников, что атмосфера в тылу стала едва ли не более удручающей, чем на фронте. Немецкие солдаты писали домой, что не могут спать, поскольку «эти проклятые партизаны приходят каждую ночь», что не один эшелон с отпускниками не смог добраться до Германии, потому что его пустили под откос советские диверсанты, и что пополнение задерживается, из-за чего на фронте остается все меньше сил для отражения советского наступления.

Финальный аккорд

Хотя из-за нехватки взрывчатки, основная часть которой была израсходована уже к началу октября 1943 года, операцию пришлось свернуть к середине осени, ее результаты в конечном счете были внушительными. Интенсивность немецких железнодорожных перевозок снизилась на 35-40%, на некоторых участках движение было полностью парализовано на несколько суток, а узловые станции, как в панике сообщала в Берлин оккупационная администрация, оказались переполнены эшелонами, которые невозможно было отправить. Такие скопления становились отличной мишенью для советских бомбардировщиков — и это был еще один важный результат операции «Концерт».

Советские солдаты укладывают в транспортный самолет DC-3 грузы для партизан на Украине из кузова грузовика ГАЗ-АА

Источник: waralbum.ru

Но самым важным эффектом от партизанской «музыки» стало уничтожение почти полутора тысяч немецких эшелонов и свыше сотни железнодорожных мостов. Именно эти удары стали самыми болезненными для германских войск. На восстановление каждого моста, даже с учетом усилий спешно переброшенных из Германии ремонтно-восстановительных батальонов, уходило до нескольких суток, а иногда и гораздо больше. А потеря каждого паровоза и вагона была для немецкой промышленности практически невосполнимой: не случайно в то время немцы начали выпускать эрзац-паровозы, а для перевозки солдат использовать все типы вагонов, которые только удавалось найти. Именно поэтому, когда стало понятно, что подрыв рельсов не дает запланированного эффекта, наиболее дальновидные из партизанских командиров перенесли внимание на эшелоны — и добились нужного результата.

Обложка: Группа советских партизан-подрывников закладывает взрывчатку на железнодорожном полотне. Источник: waralbum.ru

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