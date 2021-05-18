Народные мстители на народной войне Если враг обеспокоен, Значит, вновь пришел Иван — Знаменитый русский воин. Приднепровский партизан. M. Исаковский, 17 августа 1942 года, «Правда» 30 мая – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1942 году был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования СССР (ЦШПД) Этот важнейший орган был призван централизовать и наладить постоянную работу многочисленных партизанских отрядов в тылу нацистских захватчиков. Поистине народная война развернулась против оккупантов уже с лета 1941 года, и сегодня мы рассмотрим историю героев-партизан, внесших существенный вклад в разгром вермахта. Начало борьбы Несмотря на многочисленные попытки недобросовестных «историков» в наши дни принизить эффективность работы,... На чтение: 2 минуты

Если враг обеспокоен, Значит, вновь пришел Иван — Знаменитый русский воин. Приднепровский партизан.

M. Исаковский, 17 августа 1942 года, «Правда»

30 мая – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1942 году был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования СССР (ЦШПД)

Этот важнейший орган был призван централизовать и наладить постоянную работу многочисленных партизанских отрядов в тылу нацистских захватчиков. Поистине народная война развернулась против оккупантов уже с лета 1941 года, и сегодня мы рассмотрим историю героев-партизан, внесших существенный вклад в разгром вермахта.

Начало борьбы

Несмотря на многочисленные попытки недобросовестных «историков» в наши дни принизить эффективность работы, проводимой руководством СССР в начальный период Великой Отечественной войны , существует значительное количество документов, которые говорят нам об обратном. Так вышло и с партизанским движением. Уже 18 июля 1941 года издается постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». И с этого же времени начинается стихийное образование партизанских отрядов.

Источник: http://lhistory.ru

Постановление ставило перед партизанскими отрядами основные цели и задачи их боевой деятельности. Таковыми были содействие войскам Красной Армии, разведка, диверсионная и агитационная деятельность в тылу врага, нарушение немецких коммуникаций и, конечно, уничтожение живой силы и техники противника.

Партизанская борьба носила действительно народный характер, в отряды люди вступали добровольно. В начале войны это были по большей части военные, отставшие от своих частей или выбирающиеся из окружений в одиночку и мелкими группами, партийные и советские работники, милиционеры и люди, горячо сочувствующие советской власти. Но как только основная масса населения поняла, что значит жить под пятой немецких оккупантов, поток самых разных людей всех возрастов, национальностей и политических взглядов, вступавших в партизанские отряды, значительно возрос. Так, уже осенью 1941 года в тылу у немцев насчитывалось 278 подпольных партийных и партизанских ячеек и отрядов.

Источник: http://wio.ru

Эти люди оказывали большое содействие частям Красной Армии в ходе удачного контрнаступления под Москвой , в результате которого врага отогнали более чем на 200 км от столицы. Однако война продолжалась, и советскому командованию требовался более эффективный инструмент для нанесения ударов по тылам вермахта. И такой выход был найден.

Центральный штаб

30 мая 1942 года, накануне летних боев по всему фронту, Ставка Верховного главнокомандования СССР принимает решение создать Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Его целью была координация и поддержка боевой работы всех партизанских групп в тылу врага. Штаб возглавил генерал-лейтенант П. К. Пономаренко.

Источник: http://lhistory.ru

Для помощи партизанам была создана и специальная мотострелковая бригада НКВД – легендарный ОМСБОН. Это был настоящий «спецназ» того времени. В бригаду отбирались лучшие воины, спортсмены, подпольщики с большим опытом, такие как С. Ваупшасов. После интенсивного курса дополнительной подготовки этих бойцов забрасывали в тыл к противнику с целью возглавить существующие или сформировать новые партизанские отряды.

Отдельно следует выделить и работу авиации по снабжению партизанских отрядов. Только за 1943 год транспортная авиация Красной Армии совершила более 12 тысяч вылетов в немецкий тыл, причем половина из них была совершена с посадками на подготовленных подпольщиками аэродромах. Было доставлено свыше 100 тысяч единиц стрелкового оружия, гранаты, тяжелое оружие, большое число боеприпасов и агитационных материалов.

Системная работа быстро принесла успех. В ходе летне-осенней кампании нацисты и их союзники были вынуждены в сумме отвлечь с фронта на борьбу с партизанами и охрану коммуникаций: 15 полевых, 10 охранных дивизий, 27 полицейских полков, 144 полицейских батальона.

Источник: https://baltnews.lv

Основной боевой единицей был партизанский отряд, он насчитывал до 100 бойцов и делился на взводы-группы. Со временем отряды росли и превращались в целые маневренные соединения, способные уничтожать довольно крупные силы противника и совершать длительные рейды по его тылам. Ярким примером такой деятельности служит известный рейд С. Ковпака. Иногда в тылу у немцев возникали целые партизанские края, где восстанавливалась советская власть. Постоянно выходили партизанские газеты и агитационные листки, а с территории, занятой Красной Армией, доставлялась свежая пресса – газеты и журналы.

Партизаны вооружались в основном стрелковым оружием, но в отдельных случаях использовали орудия, минометы и даже танки. Отличительной чертой наших партизан стала так называемая «Рельсовая война» . Значительное количество испорченных железнодорожных путей и пущенных под откос воинских эшелонов противника значительно усложняло немцам ведение фронтовых операций и их снабжение. В целом пропускная способность тыловых железных дорог противника при активной работе партизан снижалась на 35-40%.

Весомый вклад в победу

В качестве признания заслуг и доблести бойцов-партизан с 1943 года им так же, как и всем военнослужащим, стали присваиваться воинские звания. За годы войны десяткам заслуженных руководителей партизанского движения было присвоено звание генерал-майора, а П. К. Пономаренко и Т. А. Строкачу – генерал-лейтенанта.

Источник: http://wio.ru

Во время освобождения Красной Армией захваченных территорий нашей страны партизаны играли существенную роль, сковывая маневры противника в тылу и нарушая его коммуникации. К примеру, в ходе операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, партизаны уничтожили свыше 15 тысяч солдат и офицеров противника и более 17 тысяч взяли в плен.

Партизаны за годы войны смогли оттянуть на себя до 10% сил захватчиков, что при борьбе миллионных армий означало достаточно весомое содействие. После освобождения страны многие из партизан вступали в регулярные части Красной Армии и продолжали освободительную миссию уже в странах Европы.

Источник: https://histrf.ru

За годы войны погиб каждый седьмой партизан. За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 300 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР, более 250 человек удостоены звания Героя СССР, а С. А. Ковпак и А. Ф. Фёдоров стали дважды Героями Советского Союза.

Указом от 2 февраля 1943 года учреждена медаль «Партизану Отечественной войны», которая имела две степени. Всего за участие в партизанском движении медалью 1-й степени награждены более 56 тысяч человек, 2-й степени – около 71 тысячи человек.

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