Краткий курс истории. Партизанский парад в Минске 16 июля 1944 года в освобожденном городе Минске состоялся торжественный парад партизан. Предыстория В 1944 году в результате крупнейшей наступательной операции «Багратион» советскими войсками была освобождена территория Белоруссии, Восточной Польши, часть Прибалтики. 3 июля через столицу Белоруссии на запад прошли войска 3- и 1-го Белорусских фронтов, а уже 4 июля в городе начала восстанавливаться административная жизнь. К Минску стали стягиваться партизанские отряды региона. Перед ними стояла задача охранять военные склады и другие объекты, защищать город от проникновения разбитых отрядов противника. Партийное руководство Белоруссии решило по случаю освобождения города провести не только митинг, но и парад. Предполагалось, что он пройдет на... На чтение: 1 минута

16 июля 1944 года в освобожденном городе Минске состоялся торжественный парад партизан.

Предыстория

В 1944 году в результате крупнейшей наступательной операции «Багратион» советскими войсками была освобождена территория Белоруссии, Восточной Польши, часть Прибалтики. 3 июля через столицу Белоруссии на запад прошли войска 3- и 1-го Белорусских фронтов, а уже 4 июля в городе начала восстанавливаться административная жизнь. К Минску стали стягиваться партизанские отряды региона. Перед ними стояла задача охранять военные склады и другие объекты, защищать город от проникновения разбитых отрядов противника. Партийное руководство Белоруссии решило по случаю освобождения города провести не только митинг, но и парад. Предполагалось, что он пройдет на городском ипподроме. Для этого было проведено его разминирование, очистка от мусора. Накануне состоялось награждение многих партизан медалями.

Освобождение Минска

Парад

Парад 16 июля 1944 года продолжался несколько часов, в нем приняли участие 30 партизанских бригад. Каждая имела собственные знамена и шла со своими плакатами. Открыли парад партизаны бригады «Народные мстители» им В. Воронянского. За ними следовали бригады им. Щорса, Чапаева, «Беларусь», «Буревестник». Партизаны шли с самым разнообразным оружием из различных армий. Часть оружия была самодельным, изготовленным умельцами в лесах. Среди участников отрядов гордо шествовал козел по кличке Малыш, партизаны украсили его лентой с немецкими орденами. Для бойцов Малыш был своеобразным талисманом. Участников парада восторженно встречали жители города, а всего на торжества собралось около 50 тысяч человек. Весь город был заполнен местными жителями и партизанами. Встречались товарищи по оружию, родные и близкие. Музыка и песни звучали во всех концах города. А 17 июля в Москве проходило другое мероприятие: по столичным улицам прошли 57 тысяч немецких солдат. Это были пленные немцы, захваченные в ходе операции «Багратион». В истории это шествие получило название «Марш пленных немцев по Москве».

Партизаны Великой Отечественной

Во время войны родилась такая шутка: «нам не надо ждать, когда союзники откроют второй фронт, этот фронт давно открыт, и открыли его партизаны». К 1944 году в тылу врага воевало свыше 1,1 миллиона человек. Оккупанты потеряли несколько сот тысяч человек, среди которых были и солдаты вермахта, и коллаборационисты (власовцы, бандеровцы и т. д.). В годы войны партизаны уничтожили 67 немецких генералов, а пятерых взяли в плен и переправили на Большую землю. На борьбу с партизанами немцам пришлось выделить большое количество войск, в то время как они были чрезвычайно нужны на фронте. Родина высоко оценила подвиг партизан. Свыше 184 тысяч из них были награждены орденами и медалями СССР, 249 – удостоены высокого звания Героя Советского Союза.