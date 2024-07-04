Что такое «Рельсовая война» Великая Отечественная война потребовала от нашего народа, от всей страны неимоверного напряжения сил и возможностей. Беспримерный подвиг солдат на фронте и усилия тружеников в тылу позволили не только переломить ход войны в нашу пользу, но и добиться победы. Важнейшее место в обеспечении общей победы принадлежит партизанскому движению. На чтение: 1 минута

Великая Отечественная война потребовала от нашего народа, от всей страны неимоверного напряжения сил и возможностей. Беспримерный подвиг солдат на фронте и усилия тружеников в тылу позволили не только переломить ход войны в нашу пользу, но и добиться победы. Важнейшее место в обеспечении общей победы принадлежит партизанскому движению.

Партизаны и их действия в тылу врага – любимейшая тема для фальсификаторов истории всех направлений. Очень удобно, когда в условиях оккупации многие документы просто не сохранились, подвергать сомнению подвиг людей, которые ежедневно совершали героические поступки на вражеской территории.

Действительно, говорить о партизанском движении в первые дни войны как о мощной организованной силе, действующей на оккупированной территории, нельзя. Но понемногу советские партизанские отряды становятся способными влиять не только на обстановку на оккупированных территориях, но и на исход многих фронтовых операций. Партизаны боролись с фашистскими оккупантами своими методами, которые способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. Летом 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения под руководством Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, который руководил практически всеми крупными советскими партизанскими соединениями и отрядами.

В 1943 году Ставка Верховного Главнокомандования приняла меры по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге, подготовке Смоленской операции и наступления с целью освобождения Левобережной Украины. В этих целях планировалось провести операцию советских партизан «Рельсовая война», которая должна была нарушить железнодорожное сообщение и тем самым затруднить перегруппировку и снабжение отступающих фашистских войск.

Основной удар по коммуникациям врага пришелся на период с 3 августа по 15 сентября 1943 года. Операция охватила территории БССР, УССР и западных областей РСФСР. В ней участвовало 167 бригад и отдельных отрядов из числа белорусских, ленинградских, калининских, смоленских, орловских и частично украинских партизан. Всего в операции приняло участие более ста тысяч партизан, которые действовали в тылу немецких армий «Юг», «Центр» и «Север». Операция была тщательно подготовлена: каждый отряд имел свои цели и все действия были расписаны буквально по минутам. «Генеральной репетицией» стал массовый подрыв рельсов орловскими партизанами 22 июля 1943 года.

Операция «Рельсовая война» принесла громадный успех. За указанный период было уничтожено 1529 эшелонов и 115 мостов. В Белоруссии партизаны взорвали 3 бронепоезда и 810 эшелонов с немцами. Движение на железнодорожных магистралях сократилось на 71 %. Отдельные участки дорог были уничтожены полностью. По плану предусматривалось уничтожение 230 тысяч рельсов, что в целом составляло 1330 километров железнодорожных путей. Этот план был выполнен практически на сто процентов.

Итогом операции «Рельсовая война» стало резкое сокращение материально-технического обеспечения и живой силы немцев. Рельсов не хватало, приходилось их сваривать на месте, их стали привозить из Германии. Привлекались дополнительные силы для обеспечения охраны дорог.

Результатом действий советских партизан стало успешное наступление Красной Армии на всех фронтах.

Обложка: Израиль Озерский/РИА Новости