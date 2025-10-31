Бюст флагману флота 1-го ранга М.В.Викторову Бронзовый бюст первому командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Владимировичу Викторову был торжественно открыт 24 июля 2021 года в Адмиральском сквере Владивостока. Памятник установлен по инициативе Российского Военно-Исторического Общества На чтение: 1 минута

Бронзовый бюст первому командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Владимировичу Викторову в Адмиральском сквере города воинской славы Владивостока установлен 24 июля 2021 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор монумента — скульптор Алексей Чебаненко.

С постамента в даль смотрит человек с суровым чеканным лицом в морской фуражке и с биноклем на шее. Имя его сейчас мало у кого на слуху, а между тем, он успел покомандовать крупнейшими флотами своей эпохи, и в конце концов достигнуть поста командующего военно-морским флотом всей огромной страны.

Потомственный военный, внук унтер-офицера, сын полковника, Михаил Владимирович Викторов сызмальства был отдан в Ярославский кадетский корпус. После его окончания он избирает для себя флотскую стезю и уезжает в Санкт-Петербург, где поступает в самое престижное военно-морское учебное заведение — Морской кадетский корпус.

Через год после окончания корпуса молодой мичман Балтийского флота вступает в Первую мировую войну. В 1916 году за участие в боях на Балтике получил орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом — первую свою награду. Тревожной осенью 1917 года он в составе экипажа эсминца «Гражданин» оборонял Моонзундские острова, прикрывавшие подходы к охваченному революционной смутой Петрограду. Уже свергли Временное правительство, уже не стало прежних органов управления флотом, а моряки держали здесь оборону против германских кораблей, пока не пришлось уходить в Финский залив.

Советская власть недолго жила без морских сил — 29 января (по новому стилю — 11 февраля) 1918 года был создан Рабоче-Крестьянский Красный Флот. Немало бывших офицеров изъявили желание служить новой России — и среди них был Михаил Владимирович Викторов, которому суждено было сделать за неполных двадцать последующих лет фантастическую карьеру.

А вскоре началась Гражданская война. При участии Викторова осуществлялась высадка морского десанта под Нарвой, что позволило закрыть немецким войскам дорогу на Петроград. С ноября 1918 года он служил на крейсере «Олег» старшим штурманом, затем первым помощником командира. Вместе с экипажем Михаил Владимирович подавлял восстание на форте «Красная горка», вскоре после которого «Олег» был коварно потоплен английским торпедным катером. Викторову удалось тогда спастись, и вскоре он получил новое назначение — командиром эсминца «Всадник». Во главе экипажа он оборонял Петроград от войск генерала Н. Н. Юденича осенью 1919 года. А с августа 1920 года Викторов командовал сначала линкором «Андрей Первозванный», а затем линкором «Гангут», подавлял Кронштадтский мятеж. Именно Михаила Владимирович назначили после подавления этого восстания старшим морским начальником Кронштадта, а спустя два месяца он принял под своё командование Морские силы Балтийского моря — так тогда назывался Балтийский флот.

Так совсем молодой человек, которому ещё и тридцати не было, оказался на адмиральской должности. В 1924-1926 годах он был начальником Гидрографического управления Морских сил Красной Армии, в 1926-1932 годах вновь командовал флотом на Балтике. Он внёс большой вклад в развитие морских сил на Балтике, перевооружение флота — именно при нём в утиль были списаны многие старые изношенные суда и стали постепенно появляться новые, которым ещё суждено будет сыграть свою роль в Великой Отечественной войне, когда самого командующего уже не будет в живых.

В 1932 году Викторов был назначен на должность начальника Морских сил Дальнего Востока — их как раз воссоздали после того, как было ликвидировали в 1920-е годы. Михаил Владимирович почитается во Владивостоке как первый командующий Тихоокеанским флотом ВМФ СССР — именно такое название 11 января 1935 года было присвоено этому крупнейшему военно-морскому объединению, под которым оно существует и по сей день. А 20 ноября 1935 года Михаил Владимирович получил звание флагмана флота 1-го ранга — высшее в те годы. Одновременно с ним его получил начальник всех морских сил В. М. Орлов — больше обладателей этого звания в советской истории не было.

Лето 1937 года стало чёрным в истории советской армии и флота. Стремительно раскрутившийся маховик «Дела военных» затянул в свои жернова многих видных военачальников, в том числе и флотских. Через месяц после процесса над Маршалом Тухачевским был арестован командующий флотом Орлов, и Викторова перевели в Москву, назначив на его должность. Ему вручили орден Ленина, он стал депутатом Верховного Совета СССР, членом Военного совета при наркоме обороны Ворошилове. То был пик его карьеры, но репрессивные чистки продолжались. В последние дни 1937 года Викторов был арестован и спустя полгода расстрелян.

Реабилитировали его в 1956 году.

Памятник Михаилу Владимировичу Викторову — не только дань памяти этому человеку, но и признание его заслуг перед отечественным флотом, его вклада в строительство морских сил на Балтике и Тихом океане, возвращение его имени и подвига в военную историю России.