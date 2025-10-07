Колонизация Австралии Когда американские колонии добились независимости, британское правительство попыталось высылать заключенных в свои колонии в Западной Африке. Последствия оказались катастрофическими. Губительный климат приводил к колоссальной смертности. В 1775−1776 гг. в Западную Африку прибыло 746 человек. Из них 334 умерли, 270 пытались бежать и погибли, об остальных министерство внутренних дел сведений не имело. В результате Англия отказалась от использования западноафриканских колоний как места ссылки.

Когда американские колонии добились независимости, британское правительство попыталось высылать заключенных в свои колонии в Западной Африке. Последствия оказались катастрофическими. Губительный климат приводил к колоссальной смертности. В 1775−1776 гг. в Западную Африку прибыло 746 человек. Из них 334 умерли, 270 пытались бежать и погибли, об остальных министерство внутренних дел сведений не имело. В результате Англия отказалась от использования западноафриканских колоний как места ссылки.

Тогда английское правительство обратило свои взоры к Австралии.

Этому немало способствовал ботаник Джозеф Бенкс, участник экспедиции Джеймса Кука. В 1779 году он рекомендовал исследовать Ботани-бей, представляющий, по его утверждению, идеальное место для организации поселения.

В 1783 году Дж. Бенкса поддержал Джемс Матра, житель Нью-Йорка, также принимавший участие в плаваниях Дж. Кука и сохранивший лояльность по отношению к британскому правительству. Он предлагал раздать большие участки земли в районе Ботани-бей американцам, выступавшим на стороне англичан в период войны с восставшими американскими колониями, а коренных жителей тихоокеанских островов переселить в Австралию и раздать американским колонистам как рабочую силу. В 1785 г. за скорейшую колонизацию Австралии стал ратовать адмирал Джордж Юнг. Наконец правительство начало действовать. В 1786 г. был подготовлен план создания колонии ссыльных в Австралии. В январе 1787 г. король Георг III сообщил о нем в своей речи в парламенте. Командовать транспортировкой первой партии ссыльных в Австралию министр внутренних дел лорд Сидней назначил капитана Артура Филлипа.

26 января 1788 г. к пустынным берегам Австралии причалил караван кораблей. Это был первый английский флот, под командованием сэра Артура Филлипа. На 11 кораблях флота было 750 переселенцев, мужчин и женщин, че-тыре команды моряков и запас продовольствия на два года. Филип прибыл в Залив Ботани 26 января, но вскоре он перенес колонию в Сиднейскую бухте, где вода и земля были лучше. Для вновь прибывших Новый Южный Уэльс был ужасным местом, и угроза голода висела над колонией 16 лет.

При обсуждении вопроса о ссыльном поселении в южных морях не упускалась из виду и Новая Зеландия. Правда, в 1784 г. палата общин высказалась против организации там поселения. Объяснялось это весьма нелестной характеристикой, которую и сам Кук, и его спутники дали маори. Но уже Джемс Матра подчеркивал целесообразность использования Новой Зеландии, находящейся относительно недалеко от Австралии, для снабжения австралийских колонистов льном и строительным и корабельным лесом. В распоряжении лорда Сиднея об отправке в Новый Южный Уэльс ссыльных говорилось, что корабли на обратном пути в Англию должны забрать в Новой Зеландии лен и лес.

Однако Артур Филлип попал в Австралии в столь трудное положение, а заботы, связанные с организацией поселения, оказались так велики, что ему было не до Новой Зеландии.

Первым из колониальной администрации Нового Южного Уэльса обратил внимание на Новую Зеландию Филипп Кинг, помощник Артура Филлипа по управлению ссыльным поселением на острове Норфолк, Убедившись в не-возможности заставить заключенных заняться изготовлением льняного полот-на, поскольку никто из них не знал, как это делать, Кинг решал привезти на остров нескольких маори, которые научили бы колонистов своему ремеслу.

Он предложил 100 фунтов стерлингов капитану китобойного судна «Вильям энд Энн» за доставку на Норфолк двух маори с новозеландских островов. Капитан обещал выполнить его просьбу, но обещания своего не сдержал.

Тогда настойчивый Кинг обратился за помощью к британскому правительству. Государственный секретарь Генри Дандес предписал адмиралтейству дать необходимые указания капитану Джорджу Ванкуверу. Но Ванкувер совершал в то время весьма ответственное плавание к Нутка-Саунд, за обладание которым разгорелся ожесточенный спор между Англией и Испанией. Он перепоручил выполнить приказ адмиралтейства лейтенанту Хансону, командиру корабля «Дедал». В апреле 1793 г. Хансон прибыл в залив Айлендс и попросту украл двух маори, доверчиво поднявшихся по его приглашению на борт «Дедала». Затем этих маори Кинг доставил в Сидней, а оттуда на остров Норфолк. Но оказалось, что украденные маори очень плохо разбирались в производстве льняного полотна, поскольку принадлежали к туземной аристократии: один был жрецом, а другой − военачальником. Тем не менее в течение шести месяцев они, находясь на острове, кое-чему научили здешних поселенцев.

В ноябре 1793 г. на Норфолк прибыл корабль «Британия». Кинг решил использовать представившуюся возможность и отправить маори на родину. Более того, он взялся сам сопровождать их в четырехтысячемильном плавании. Эта его альтруистическая акция объяснялась весьма прозаически. Кинг собирался познакомиться с Новой Зеландией на предмет организации там британского поселения.

Достигнув залива Айлендс, Кинг отпустил привезенных маори (Хуру и Туки) домой, щедро наградив их. На борту «Британии» Кинг принял маорийских вождей и подарил им нескольких свиней, которых предусмотрительно захватил из Норфолка, а также семенной картофель. Среди вождей находился Те Рахи, с которым Кингу предстояло еще раз встретиться в будущем.

В свою очередь маори были приветливы и гостеприимны. Но недоверие к бледнолицым они не могли побороть в себе, несмотря на богатые подарки англичан и факт возвращения их соотечественников на родину живыми и невредимыми. Сами Хуру и Туки поддерживали эти настроения.

В последующие годы в Новую Зеландию участились заходы китобойных судов. Дело в том, что количество китов в северных морях к тому времени значительно уменьшилось и, после того как Кук сообщил, что видел стада китов в южных морях, прежде всего в морях, омывающих Новую Зеландию, китобои устремили свои взоры на юг. В начале 1775 г. в южной части Тихого океана был убит первый кашалот, и после этого китобойный промысел постепенно стал развиваться именно здесь.

Южные моря привлекали к себе внимание и как место ловли котиков. В связи с этим было создано первое, недолго существовавшее британ-ское поселение в Новой Зеландии.

В 1791 г. в Порт-Джексоне возникло предприятие «Эндерби и сыновья», которое задалось целью организовать систематическую ловлю котиков в морях, омывающих Новую Зеландию.

В октябре 1792 г. Эндерби послал корабль «Британия» под командованием капитана Вильяма Ревена в Даски-Саунд. 3 ноября корабль прибыл на место и на берег высадился 41 человек для создания базы и ловли котиков.

Через восемь месяцев «Британия» в сопровождении «Френсиса», первого корабля, построенного в Порт-Джексоне, вернулась в Даски-Саунд, чтобы забрать оставленных там людей и шкурки котиков, которые они должны были к этому времени добыть. Коммерческие результаты деятельности британских промысловиков в Новой Зеландии оказались столь малыми, что фирме «Эндер-би и сыновья» пришлось прекратить операции в этом районе.

Однако ничто не могло поколебать убежденности Кинга в больших потенциальных возможностях новозеландских островов. На свои средства он послал в 1795 т. судно «Френси» в Новую Зеландию для приобретения там леса и льна. Экспедиция прошла успешно. В марте 1795 г. «Френси» вернулось в Сидней с богатым грузом, который был выгодно продан.

Успех Кинга поднял настроение сиднейских дельцов, и рейсы в Новую Зеландию из Австралии стали учащаться. Новую Зеландию начали также посещать корабли, плывшие в Австралию из Индии. Доставив груз в Сидней, они на обратном пути заходили в воды Новой Зеландии и наполняли свои трюмы товарами, которые затем продавали в Китае и Индии.

Одновременно увеличивалось количество заходов в новозеландские гавани китобойных судов и охотников за котиками.

Кинг, получив должность генерал-губернатора Нового Южного Уэльса, не только не затратил интереса к Новой Зеландии, но, напротив, еще энергичнее пытался усилить там британское влияние. Пользуясь оказиями, он все вре-мя посылал в Новую Зеландию, прежде всего Те Рахи различные подарки, в том числе свиней и коз.

В 1803 г. на борту «Венеры» Те Рахи и его пять, сыновей посетили остров Норфолк и Сидней, где они в течение трех месяцев гостили у Кинга.

Торговых экспедиций британцев в Новую Зеландию снаряжалось все больше. Но англичане отнюдь не были монополистами в контактах с маори. С первых же шагов они встретили сильную конкуренцию американцев, и это не удивительно, поскольку американские китобои начали свои операции в Тихом океане в 1791 г. Весьма активно действовали в тихоокеанских водах и французы. Таким образом, общение маори с европейцами приобрело многосторонний характер.