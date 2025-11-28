Бюст генерал-полковнику И.Д.Сергуну Игорь Сергун непосредственно участвовал в планировании и осуществлении операции по «обеспечению безопасности референдума жителей Крыма», что, в дальнейшем привело к присоединению Крыма к России в марте 2014 года.

Памятник у стелы «Населённый пункт воинской славы» на бульваре 65-летия Победы в городе Подольске Московской области открыт 15 декабря 2023 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор памятника – скульптор Виталий Дмитриевич Шанов.

Игорь Дмитриевич Сергун – уроженец города Подольска. Появился на свет он 28 марта 1957 года. Учился в подольской средней школе № 20, затем окончил Московское суворовское военное училище. В 1973 году начал службу в Вооружённых Силах СССР, поступив в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Завершив учёбу, служил в различных частях Сухопутных войск на командных и штабных должностях.

В 1984 году начался новый этап службы Сергуна – в структурах военной разведки. На протяжении многих лет он успешно служил в Главном разведывательном управлении Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР (с 1991 года – Российской Федерации), пройдя путь от низового сотрудника до начальника всего этого управления. Попутно он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального Штаба. На протяжении ряда лет работал за рубежом, в частности, в конце 1990-х годов являлся военным атташе российского посольства в Албании. Подробности о его службе в силу секретности пока широкой общественности не известны. Он в совершенстве овладел несколькими иностранными языками, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных наук.

В декабре 2011 года генерал-майор Сергун был назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, одновременно заняв должность заместителя начальника российского Генштаба. За время его руководством была проведена реформа органов военной разведки, позволившая в более качественной степени обеспечивать политическое и военное руководство страны разведывательной информацией, необходимой для принятия тех или иных решений. В частности, большая работа была проведена им на начальном этапе антитеррористической военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Работа Сергуна на посту главы российской военной разведки была высоко оценена. 31 августа 2012 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, 21 февраля 2015 года – звание генерал-полковника. Он был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За военные заслуги», Почёта, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, «За боевые заслуги», «За безупречную службу» трёх степеней и многими другими.

Тяжёлая служба подкосила здоровье заслуженного генерала. 3 января 2016 года во время отдыха в санатории ФСБ России «Москвич» в Домодедовском городском округе Московской области Игорь Дмитриевич Сергун скоропостижно скончался от обширного инфаркта. С воинскими почестями он был похоронен на Троекуровском кладбище в городе Москве. Соболезнования семье выразил в телеграмме Президент России Владимир Владимирович Путин: «Вся жизнь Игоря Дмитриевича — от курсанта Суворовского училища до начальника Главного разведывательного управления — заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил России — была посвящена служению Родине, Вооруженным Силам. Коллеги и подчиненные знали его как настоящего боевого офицера, опытного и компетентного командира, человека большого мужества, истинного патриота. Уважали за профессионализм, твердость характера, честность и порядочность».

Закрытым Указом Президента Российской Федерации в 2016 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ещё один бюст генерала Сергуна установлен на территории Московского высшего общевойскового командного училища, выпускником которого он являлся. В Подольске его именем названа средняя школа № 20, в которой Игорь Дмитриевич учился, а также установлена мемориальная доска на доме, в котором он жил. Установленный в Подольск бюст работы скульптора Виталия Дмитриевича Шанова теперь является местом проведения памятных мероприятий в День военного разведчика.