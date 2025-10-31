Бюст Маршалу Советского Союза А.И.Егорову Кадровый военный, участник Первой мировой войны, Гражданской и польско-советской войн. Кавалер шести орденов Российской Империи и двух советских. Награжден георгиевским оружием и почетным революционным оружием. Командовал фронтами и армиями.

В Оренбурге установили бюст Маршала Советского Союза Александра Егорова в октябре 2021 года.

Памятник высотой в три метра установлен в городском сквере на пересечении улиц Маршала Жукова и Краснознамённой. Изготовлен монумент по инициативе и на средства Российского военно-исторического общества. Замысел воплотил скульптор из Москвы Алексей Чебаненко.

И дата, и место открытия скульптурного изображения выбраны не случайно — 25 октября, в 140-ю годовщину со дня рождения будущего маршала Советского Союза, на улице его имени. Это событие состоялось благодаря проекту и финансированию Российского военно-исторического общества, возвращающего потомкам память о людях, служивших Отечеству.

Егоров Александр Ильич — родился в октябре 1883 г. в Бузулуке. В 1905 г. окончил Казанское военное училище. Участвовал в Первой мировой войне. Командовал ротой, а затем батальоном. После 1917 г. был избран депутатом II Всероссийского съезда Советов и членом ВЦИК.

В 1918 г. — член Комиссии по организации и формированию РККА. Участвовал в Гражданской войне. Командовал 9-й армией. В 1919 г. — командующий Южным фронтом, в 1920 г. — Юго-Западным фронтом.

С октября 1925 по февраль 1926 г. являлся военным атташе в Китае. Впоследствии занимал должности командующего войсками отдельных округов, начальника штаба, а затем начальника Генерального штаба РККА. С 1935 г. — маршал СССР, с 1937 г. — первый заместитель наркома обороны.

В 1935-1937 гг. Александр Егоров руководил Генеральным штабом РККА, был одним из главных теоретиков советской танковой доктрины и идеологом создания танковой промышленности.

Учреждение 22 сентября 1935 года высшего воинского звания «Маршал Советского Союза» оказалось событием столь неординарным, что посеяло в умах правящей политической номенклатуры ВКП(б) скрытое смятение, если не сказать тревогу, за будущее своей властной монополии.

Сталин не таясь формировал элиту конкурентов парт.номенклатуры из числа военных деятелей, лично ему обязанных своим выдвижением и лично ему преданных. Всего за период с 1935 по 1953 год сталинскими маршалами, считая и самого «вождя народов», стали 20 (двадцать) человек.

Из сталинских маршалов Советского Союза Александр Ильич Егоров, наряду с Толбухиным и Говоровым, Куликом и Соколовским наименее известен. Если Будённый и Ворошилов, Жуков и Рокоссовский, были исторически легендарными фигурами, то Егоров всегда оставался как-то их в тени. Он и маршальское звание в 1935-м году получил скорее по должности просто потому, что являлся начальником Генерального штаба Красной Армии.

Довоенная советская пропаганда часто называла Александра Ильича одним из авторов плана разгрома Деникина, но при этом не слишком выпячивала его роль. Ведь главным архитектором победы гражданской войны на российском Юге полагалось считать Сталина.

С началом Первой мировой войны штабс-капитан Александр Егорв находился в действующей армии в составе 3-й армии Юго-Западного фронта, где командовал ротой. В мае 1916 г. произведён в капитаны. В августе того же года отличился в бою под Буском, где во главе своей роты атаковал укреплённую деревню Всерублони, занятую двумя ротами противника, взял в плен 2 офицеров и 60 нижних чинов, отбил контратаку противника и обратил его в бегство. За этот подвиг он был награждён Георгиевским оружием.

Для кадрового офицера люби­мым стало выражение: «Героизм не в том, чтобы идти умирать». Он учился и учил воевать с умом и беречь солдат. Несколько раз был ранен и контужен, но всегда досрочно возвращался из госпиталей в свою часть. За годы войны получил четыре боевых ордена. Был выдвинут на должность командира полка, последовательно получил обер-офицерские чины до полковника включительно. Ещё один шаг и… вот они генеральские лампасы и эполеты.

Когда рухнула монархия, Егоров безошибочно определил, что его карьерные перспективы с этого момента крепко связаны с его политической позицией. Он стал революционером, официально примкнув к партии социалистов –революционеров (Эсеров). Летом 1917 года он призывал к продолжению войны до победного конца, утверждая, что Ленин никто иной, как немецкий шпион. Само собой ему это припомнили это через двадцать лет, в годы сталинских репрессий.

Однако к концу 1917 года он твёрдо встал на сторону большевиков и начале 1918 Егоров вступил в РКП(б) заручившись рекомендациями старых партийцев: Подвойского и Крыленко.

Большевики охотно принимали в свои ряды «офицеров-военспецов», многие из которых отлично прижились в Красной армии и сделали блестящую карьеру. Руководители советской России понимали, что просто так на голом месте армию не построишь и победишь в уже разгорающейся Гражданской войне.

Егоров показал полное понимание необходимости создания новых вооруженных сил и активно участвовал в разработке Декрета о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

14 августа 1918 г. Александр Ильич в докладной записке на имя председателя Высшей военной инспекции Н.И. Подвойского поднял вопрос о централизации военного руководства, предложив всю Советскую республику объявить на чрезвычайном военно-революционном положении и образовать «Военно-революционный штаб обороны социальной революции и Отечества во главе с тов. Лениным».

В конце августа 1918 г. А.И. Егорова по его просьбе направили на фронт и назначили командующим советскими войсками, действовавшими в районе Балашова и Камышина против белоказаков генерала П.Н. Краснова.

В дальнейшем военная судьба накрепко связала бывшего полковника Егорова А.И. с профессиональным революционером Сталиным (Джугашвили) Иосифом Виссарионовичем – будущим «вождем народов». Егоров был командующим 10-й и 14-й январе 1920 г. Он также занимал должность командующего войсками Южного фронта. Командуя Южным фронтом, Егоров совместно с И.В. Сталиным разработал и осуществил знаменитый план разгрома Деникина.

О военном руководстве Егорова в годы Гражданской войны тепло отзывался в воспоминаниях и К.Е. Ворошилов и С.М. Буденный, а также другие «первоконники». С.М.Будённый особо подчеркивал то, что Егоров был крупным военным специалистом, но при этом преданным революции человеком, готовым отдавать новой власти свои военные знания. В Егорове подкупала скромность, будущий маршал не стремился кичиться своими знаниями и командным опытом, но при этом охотно ходил в атаку с простыми красноармейцами.

В октябре 1919 Егоров назначается командующим войсками Юго-Западного фронта и снова в сфере политического надзора И.В. Сталина. И снова в его подчинении Первая Конная армия во главе Буденного, Ворощилова и Щаденко.

За военные заслуги в годы гражданской войны Егоров щедро вознагражден 2 орденами Красного Знамени (1919 г. и в 1921 г.) и Почетным Революционным оружием шашкой (1921 г.)

В 1931 году в книге «Разгром Деникина» военачальник одним из первых громко заявит о выдающейся роли Сталина в Гражданской войне. Лестная оценка вождя поможет Егорову подняться до должности начальника Штаба РККА, а в 1935 году, после создания Генштаба РККА, стать его первым начальником.

Военную деятельность А.И. Егоров сочетал с общественной и политической. Он являлся кандидатом в члены ЦК ВКП(б) с 1934 г., членом ВЦИК и ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

1935 год был знаменательным для Александра Ильича Егорова. Он был назначен начальником Генерального штаба РККА. 11 ноября газета «Красная звезда» поместила текст приказа НКО СССР за № 170, подписанный К. Е. Ворошиловым: «В связи с пятидесятилетним юбилеем начальника Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии тов. Егорова Александра Ильича присвоить его имя 37-й стрелковой Новочеркасской дивизии, которую впредь именовать: 37-я стрелковая Новочеркасская дивизия имени тов. А. И. Егорова»

20 ноября 1935 г. А.И. Егоров был удостоен высокого звания Маршала Советского Союза.

Однако репрессивные тучи над «красным маршалом №4» стали сгущаться в конце 1937 года. На него поступил донос от его сослуживца Ефима Щаденко, заместителя наркома обороны и начальника Управления по начальствующему составу РККА.

Александра Егорова с понижением отправили командовать Закавказским военным округом. Но прослужил он там недолго. В начале марта того же года Егорова лишили кандидата в члены ЦК ВКП(б), а в конце марта арестовали и перевезли в Москву на Лубянку.

Материалы собирали не только на Егорова, но и на его вторую жену — актрису Галину Цешковскую. Её арестовали намного раньше мужа. Обвинили в шпионаже в пользу польской разведки. 23 февраля по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР Александр Егоров был расстрелян.

Реабилитирован посмертно в 1956 году.