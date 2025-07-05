Бюст полковнику авиации Е.Г.Пепеляеву Ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке

Непревзойденный ас реактивной авиации. Евгений Георгиевич Пепеляев

Памятник в Парке культуры и отдыха города Бодайбо Иркутской области открыт 23 августа 2022 года по инициативе Российского военно-исторического общества.

Евгений Георгиевич Пепеляев появился на свет 18 марта 1918 года в Бодайбо в семье разнорабочего. Родители его, стремясь обеспечить будущее двум сыновьям – Косте и Жене – много раз переезжали, нанимаясь на сибирские золотые прииски. В середине 1930-х годов они оказались в Омске, где Евгений поступил в железнодорожный техникум. Старший брат меж тем уехал в Одессу и поступил там в военную авиационную школу лётчиков. Пример Константина вдохновил и Евгения, который поехал следом за ним, прошёл годичное обучение в Одесском аэроклубе и поступил в лётную школу. Учёба завершилась в конце 1938 года, и Пепеляев отбыл к новому месту службы – в 29-й истребительный авиационный полк, дислоцировавшийся в городе Белогорске Амурской области. Первый его самолёт – И-16, на котором он до совершенства отработал полёты, в том числе в ночное время суток.

Как и его товарищи, служившие в тыловых районах страны, в первые же дни Великой Отечественной войны Пепеляев подал рапорт о направлении его на фронт. Желание подкреплялось и известием о гибели старшего брата – его сбили в августе 1941 года над озером Ильмень при возвращении с боевого задания. Но добиться этого ему удалось только в 1943 году, правда, ненадолго – совсем скоро его опять вернули на Дальний Восток.

Зато когда в 1945 году началась война против японцев, Пепеляев проявил себя с самой лучшей стороны – годы подготовки и тренировок не прошли даром. Во время дальневосточной августовской кампании он занимал должность заместителя командира – инспектором-лётчиком по технике пилотирования и теории полёта 200-го истребительного авиационного полка 291-й истребительной авиационной дивизии 10-й воздушной армии. Пепеляев водил группы истребителей, в том числе на выполнение задач по прикрытию наземных войск и их сопровождение. За отличную боевую работу неоднократно удостаивался благодарностей от командования.

Разгром последнего агрессора Второй Мировой войны казался началом к установлению всеобщего мира на планете. Но антигитлеровская коалиция быстро распалась, и началась новая конфронтация, пока ещё не переросшая в горячую стадию. Таковая наступила в 1950 году на Корейском полуострове, где конфликт между северным и южным политическими режимами усугубился американской интервенцией. Советский Союз не мог остаться в стороне и направил дружественному режиму Северной Кореи помощь, в том числе лётчиками и новейшими реактивными боевыми машинами.

Евгений Георгиевич Пепеляев к тому времени окончил Высшие лётно-тактические курсы, освоил самолёты Як-15, Ла-15 и МиГ-15. В 1950 году его назначили командиром 149-го истребительного авиационного полка, с которым вскоре Пепеляев отправился в Корею. Впоследствии он вспоминал: «Я был твердо уверен в своей личной готовности как летчика-истребителя, как воздушного бойца. Кроме этого, я всегда помнил, что лично меня прошедшая война коснулась очень мало, в то время как большинство моих сверстников-летчиков, хороших друзей и товарищей, в том числе и мой родной брат Костя, — погибли на той войне. Я считал, что обязан перед памятью погибших друзей, перед государством, которое исполнило мою мечту, сделав летчиком, затратив на это немалые средства, отдать долг за все, что было для меня сделано».

Лётчики совершали вылеты с аэродрома у китайского городка Дунфун в нескольких десятках километров от корейской границы. Первые же бои выявили, что отечественные МиГи ничем не хуже американских F-80, а вот «Сейбры» превосходят их по мощности моторов. По требованию Пепеляева моторы в его полку были заменены на более мощные, и уже спустя месяц появилась возможность сражаться на равных. Особенно памятным оказался для него бой в мае 1951 года, когда Пепеляев пришёл на помощь подразделению, вступившему в схватку против вдвое превосходящих сил противника (до 40 «Сейбро»), и нанести им поражение. В июне 1951 года лётчики в числе первых освоили модификацию МиГ-15бис.

Именно Пепеляев сбил американский «Сейбр», который сел на северокорейской территории и достался Советскому Союзу – так был получен первый трофейный образец. Между лётчиками даже возникали конфликты, кто на самом деле сбил американца и кто должен получать награду. Спустя много лет по приглашению Пепеляев даже приезжал в США, выступал перед американскими ветеранами Корейской войны – своими бывшими противниками. Всего же он совершил 109 боевых вылетов, принял участие в 38 воздушных боях, сбив 23 вражеских самолёта. Он стал одним из самых результативных советских асов Корейской войны, и заслуженно был удостоен сначала орденов Красного Знамени и Ленина, а затем – звания Героя Советского Союза с вручением второго ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Пепеляев служил в Военно-воздушных силах СССР до 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, командовал дивизией, затем был начальником авиации корпуса ПВО. В 1961 году попал в авиационную аварию и после полученных травм больше не летал, служил на Центральном командном пункте Войск ПВО.

Выйдя в звании полковника в отставку, он до выхода на пенсию работал в закрытом научно-исследовательском институте. Ушёл из жизни заслуженный ветеран 4 января 2013 года на девяносто пятом году жизни. Похоронили его на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Даты жизни

В 1938 г. окончил одесскую 8-ю военную школу летчиков.

В 1947 г. стал выпускником Высших летно-тактических курсов усовершенствования офицерского состава в г. Липецке.

В 1958 г. - Военной академии Генерального штаба ВС СССР (ныне Военная академия Генштаба ВС РФ).

С 1939 г. Евгений Пепеляев служил на Дальнем Востоке - в 29-м истребительном авиационном полку (Белогорск, Амурская обл.), затем в 300-м истребительном авиаполку (Бабстово, Еврейская автономная область). Прошел путь от летчика до командира эскадрильи.

В ноябре 1943 г. был направлен в действующую армию, воевал в 162-м истребительном авиаполку 2-го Белорусского фронта, провел несколько боевых вылетов. В начале 1944 г. вернулся на Дальний Восток, стал замкомандира 300-го истребительного авиаполка. В 1945 г. участвовал в разгроме японских войск, совершил более 20 боевых вылетов, а осенью того же года стал командиром полка.

В 1947 г. после окончания липецких курсов служил в 196-м истребительном авиаполку (Волосово, Московская обл.) заместителем командира по летной части. В 1949–1950 гг. являлся замкомандира 32-го гвардейского истребительного авиаполка. Освоил новейшие на тот момент реактивные истребители Як-15, Ла-15, МиГ-15.

С ноября 1950 г. командовал 196-м авиаполком 324-й Свирской краснознаменной истребительной авиационной дивизии (командиром соединения был трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб).

В начале 1951 г. 324-я дивизия вошла в состав 64-го истребительного авиационного корпуса, сформированного для участия в боевых действиях в Корее. В этой стране с 1950 г. шла война между Севером (который поддержали СССР и КНР) и Югом (на стороне которой воевали контингенты ООН - в первую очередь США).

К 1 апреля 1951 г. 196-й авиаполк (30 самолетов МиГ-15) был переброшен на аэродром Аньдун (КНР) вблизи границы с КНДР, получив боевую задачу прикрывать от атак с воздуха стратегические объекты и коммуникации северокорейских и китайских войск. Полк участвовал в корейской кампании до 1 февраля 1952 г.

За этот период Пепеляев:

- совершил 109 боевых вылетов,

- в 38 воздушных боях сбил, по официальным данным, 20 самолетов противника (в ряде источников указывается, что еще три победы советский ас записал на счет своему ведомому).

Как минимум 11 сбитых Пепеляевым самолетов достоверно подтверждены американскими данными, что является крайне высоким показателем для истребителя того времени.

Таким образом Евгений Пепеляев делит первое и второе места среди асов корейской кампании с летчиком 17-го истребительного авиаполка Николаем Сутягиным (официально - 22 сбитых). Оба они опережают лучшего американского аса корейской войны Джозефа Макконнелла (16 заявленных побед). Кроме того, оба советских летчика-истребителя лидируют по количеству сбитых реактивных самолетов за всю историю авиации.

В конце 1952 г. Евгений Пепеляев был назначен замкомандира 15-й гвардейской истребительной авиадивизии (г. Орёл). С 1954 г. работал в управлении боевой подготовки истребительной авиации ПВО СССР.

С декабря 1958 г. командовал 133-й истребительной авиационной дивизии ПВО (г. Ярославль), с 1960 г. был начальником авиации 7-го корпуса противовоздушной обороны (г. Брянск) Московского округа ПВО. В 1961 г. из-за травмы был лишен допуска к полетам, впоследствии служил на Центральном командном пункте ПВО.

В 1973 г. ушел с военной службы. Работал в Московском НИИ приборной автоматики.

В 1986 г. вышел на пенсию.

Летом 1993 г. по приглашению правительства КНДР посетил эту страну и принял участие в праздновании 40-летия победы в войне 1950–1953 гг.

В июне 1995 г. был приглашен в США на "Слет орлов" (англ. Gathering of Eagles) - традиционную встречу выдающихся пилотов и космонавтов всего мира.

Полковник (1951).

Герой Советского Союза (1952). Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Автор книги "МиГи" против "Сейбров" (2009)