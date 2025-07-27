Бюст генерал-майору Ф.И. Федоренко Федор Иванович Федоренко. Жизнь, достойная подражания. Первый военный комендант освобожденного Симферополя. В годы войны прошел героический путь от командира небольшой партизанской группы до командира бригады

Памятник в Сквере имени Дмитрия Быстролётова в городе Симферополе Республики Крым открыт 24 октября 2023 года. Автор памятника – скульптор Дмитрий Валентинович Клавсуц.

Бронзовый бюст Федора Федоренко на постаменте с информационной стелой был изготовлен Российским военно-историческим обществом и передан в дар муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым.

Федор Федоренко в октябре 1941 после обороны Перекопа и Ишуньских позиций отступил с разбитыми частями на Южный берег Крыма. Отрезанный в Ялте от Севастопольского шоссе в начале ноября ушёл в горы. До апреля 1944 года был в партизанах. 13 апреля 1944 года в ходе весеннего наступления Красной Армии по освобождению Крыма, бригада Федора Федоренко с боями пробилась к городу и вошла в Симферополь.

Федор Федоренко стал первым военным комендантом освобожденного Симферополя. В 1944 году был представлен к званию Героя Советского Союза, в итоге награждён вторым Орденом Красного Знамени, являлся почётным гражданином Симферополя.

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Фёдор Иванович Федоренко – выходец с Донбасса. Он появился на свет 21 января 1921 года в деревне Бирюково Криничанской волости Славяносербского уезда Екатеринославской губернии (ныне это Должанский район Луганской Народной Республики). Отец Федоренко работал на местной шахте. После окончания школы Фёдор Иванович поступил в педагогическое училище, но учителем стать ему было не суждено. В 1939 году он забрал документы и поступил в пехотное училище в городе Орджоникидзе (ныне – Владикавказ). Выпустился он из училища со званием лейтенанта незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Летом 1941 года Федоренко служил в городе Симферополе, в составе 530-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии 9-го отдельного стрелкового корпуса. Боевое крещение ему довелось принять в начале сентября 1941 года на Перекопском перешейке. Жестокие бои здесь шли почти две недели, дивизия понесла огромные потери и, совершенно обескровленная, отошла на Ишуньские позиции. К концу октября невмоготу стало удерживать уже и их. Дивизия фактически перестала существовать, и её остатки отошли к Керчи. Во время того отхода Федоренко отбился от своей части и оказался отрезанным от своих в Ялте. Дойти было нереально, и Фёдор Иванович скрылся от оккупантов в горах, где встретил партизанскую группу. Как имеющий командирский опыт, принял под своё начало разведывательный взвод.

Трудными были первые месяцы в партизанах. Катастрофически не хватало еды и медикаментов, связи с «Большой землёй» не было, оккупанты при поддержке местных коллаборационистов регулярно прочёсывали местность, да и зимнее время года усложняло жизнь. Но Федоренко и его новые товарищи претерпевали все трудности, при этом ведя подрывную деятельность. Скрывались они в копях у села Бешуй, что в верховьях реки Альмы. Лишь к лету 1942 года были налажены связь и поставки всего необходимого для боевой деятельности. Тем не менее, многие партизанские командиры, зачинавшие борьбу с оккупантами, были ранены и больны, находились в состоянии истощения, и были эвакуированы на «Большую землю». Вместо них командирами отрядов и бригад становились совсем ещё молодые бойцы и командиры. Одним из них стал Федоренко, возглавивший комсомольский партизанский отряд «Смерть фашистам!» А вскоре подоспел приказ о награждении его орденом Красного Знамени. Там же, в отряде, он встретил свою будущую супругу Надежду Георгиевну, дочь командира Старокрымского партизанского отряда Георгия Ефимовича Водопьянова.

Летом 1943 года Федоренко принял под своё командование 1-ю Партизанскую бригаду Северного партизанского соединения. Они громили гарнизоны, комендатуры, жандармерии, уничтожали подразделения врага, нарушали связь, освобождали заключённых из тюрем и лагерей. В декабре 1943 года состоялся успешный налёт на гарнизон Зуя в районе Симферополя. Враг только в первом бою потерял около 200 солдат и в ярости бросил против партизан крупные карательные силы. Бои шли здесь три месяца, после чего партизаны разделились и небольшими группами вышли из окружения.

К тому времени шла уже весна 1944 года, и Красная Армия, освободив юг Украинской ССР, стояла у ворот Крыма. Партизанам ставилась задача помочь наступающим советским частям. Бригада Федоренко должна была перекрыть пути отхода немецким и румынским войскам на Симферопольском направлении. 13 апреля 1944 года она ворвалась в крымскую столицу и завязала бои на его юго-восточной окраине. Здесь партизаны встретились с частями 51-й армии – той самой армии, в составе которой Федоренко воевал осенью 1941 года. Фёдора Ивановича назначили военным комендантом освобождённого Симферополя и представили к званию Героя Советского Союза, однако вышестоящие инстанции снизили статус награды до ордена Красного Знамени.

Федоренко снова стал служить в Вооружённых Силах СССР. Он окончил курсы «Выстрел», затем Военную академию имени М. В. Фрунзе. Некоторое время служил в Белорусской ССР, избирался делегатом XXII съезда КПСС от Витебской городской парторганизации. В 1970 году командировался в Египет, где курировал вопросы военной и правительственной связи. По возвращении в СССР на протяжении одиннадцати лет возглавлял одно из структурных подразделений военного учебного заведения по подготовке военных развивающихся стран. Завершил свою службу генерал-майор Федоренко в 1984 году.

Фёдор Иванович никогда не забывал о своей крымской военной молодости, поддерживал связь с ветеранами-партизанами, многократно приезжал в места боёв. Именно он с группой товарищей был инициатором установки Кургана Славы в Крыму – там, где были памятные Зуйские бои, одна из самых успешных его операций. В 1984 году ему присвоили звание Почётного гражданина города Симферополя. Из жизни он ушёл 11 сентября 1998 года. Похоронен он на Троекуровском кладбище в городе Москве. На его могиле установлен памятник в виде уменьшенной копии монумента «Партизанская шапка», оригинал которого стоит в Крыму – там, где Фёдор Иванович Федоренко воевал…