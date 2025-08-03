Вышла 1-я печатная газета «Ведомости о военных и иных делах»

13 января 1703 года по велению Петра I вышла 1-я печатная газета «Ведомости о военных и иных делах». Петр повелел «печатать куранты» (слова «газета» еще не было), а роль редакции выполнял Монастырский приказ. День российской печати