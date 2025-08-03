День российской печати

13 января 1703 года вышел первый номер первой российской печатной газеты — «Ведомости». С 1992 года в этот день отмечается День российской печати.

При Петре I «Ведомости» выходили нерегулярно, в них использовался сначала церковнославянский, а затем гражданский шрифт. Газету печатали то в Петербурге, то в Москве, многие статьи для нее нередко писал сам царь. В 1728 году «Ведомости» переименовали в «Санкт-Петербургские ведомости», газета стала выходить дважды в неделю, продавалась по 4 копейки за номер, а временами ее раздавали населению бесплатно.

После революции 1917 года газета была закрыта. Новая «Правда» стала рупором партии и вообще советской власти. В СССР День советской печати отмечался 5 мая и был приурочен к изданию первого номера газеты «Правда» – это был первый в российской истории профессиональный праздник печатных изданий. А в Российской Федерации празднование было перенесено на день выхода первого номера старейшей и возрожденной российской газеты.