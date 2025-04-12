В России начала работу служба погоды

13 января 1872 года в России начала работу служба погоды.

В Главной физической обсерватории был выпущен первый рукописный номер «Ежедневного метеорологического бюллетеня с данными наблюдений, кратким обзором погоды и синоптической обстановки».

С развитием наблюдательной сети и методов передачи информации развивалась и служба погоды. Сегодня Росгидромет занимается куда более широким кругом задач — от надзора и лицензирования до учета поверхностных вод и мониторинга качества атмосферного воздуха.