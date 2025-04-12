По указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» — День российской печати

13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» — День российской печати.

В подготовке издания принимал участие и сам Петр. Первый номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». С 1728 года выпуском газеты стала заниматься Академия наук.

В 1922 году профессиональный праздник работников периодической печати и журналистов был установлен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда». В 1991 году датой празднования Дня российской печати стало 13 января. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.