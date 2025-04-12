В закладки
По указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» — День российской печати
13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» — День российской печати.
В подготовке издания принимал участие и сам Петр. Первый номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». С 1728 года выпуском газеты стала заниматься Академия наук.
В 1922 году профессиональный праздник работников периодической печати и журналистов был установлен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда». В 1991 году датой празднования Дня российской печати стало 13 января. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.
Теги:
709
Другие события в этот день
Александр II утвердил «Устав о воинской повинности» и специальный манифест о нем
13 января 1874 года Александр II утвердил «Устав о воинской повинности» и специальный манифест о нем. Вместо существующих со времен Петра I рекрутских наборов в России была введена всеобщая воинская повинность, по которой к военной службе привлекалось мужское население страны по достижении 21 года. Устав определил общий срок военной службы 15 лет, из них действительная военная служба – 6 лет, в запасе – 9 лет. Устав также предусматривал льготы по образованию, отсрочки по семейному положению. Так, освобождению от службы подлежали единственные сыновья у родителей, единственные кормильцы в семье при малолетних братьях и сестрах, представители некоторых национальностей. От военной службы полностью были освобождены духовенство, врачи и преподаватели.
13 января∙1874 год
Поступила в обращение первая российская почтовая марка
13 января 1858 года поступила в обращение первая российская почтовая марка. Она была маленькая, коричневого цвета с синим овальным центром. Внутри синего овала помещался герб Российской империи белого цвета. Мелкие надписи, опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка имеет ценность 10 копеек за лот. На письмо приходилось клеить по несколько марок. Поэтому буквально через десять дней в обращение поступили 20-ти и 30-копеечные марки. В дальнейшем в России появились новые виды марок, они несли на себе гораздо больше информации и стали любимым предметом коллекционирования.
13 января∙1858 год
День российской печати
13 января 1703 года вышел первый номер первой российской печатной газеты — «Ведомости». С 1992 года в этот день отмечается День российской печати. При Петре I «Ведомости» выходили нерегулярно, в них использовался сначала церковнославянский, а затем гражданский шрифт. Газету печатали то в Петербурге, то в Москве, многие статьи для нее нередко писал сам царь. В 1728 году «Ведомости» переименовали в «Санкт-Петербургские ведомости», газета стала выходить дважды в неделю, продавалась по 4 копейки за номер, а временами ее раздавали населению бесплатно. После революции 1917 года газета была закрыта. Новая «Правда» стала рупором партии и вообще советской власти. В СССР День советской печати отмечался 5 мая и был приурочен к изданию первого номера газеты «Правда» – это был первый в российской истории профессиональный праздник печатных изданий. А в Российской Федерации празднование было перенесено на день выхода первого номера старейшей и возрожденной российской газеты.
13 января∙1703 год
Вышла 1-я печатная газета «Ведомости о военных и иных делах»
13 января 1703 года по велению Петра I вышла 1-я печатная газета «Ведомости о военных и иных делах». Петр повелел «печатать куранты» (слова «газета» еще не было), а роль редакции выполнял Монастырский приказ. День российской печати
13 января∙1703 год
Началась Восточно-Прусская наступательная операция Советской Армии
13 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция Советской Армии. Она продолжалась до апреля и являлась одной из крупнейших стратегических наступательных операций Второй мировой войны. Красная армия, изгнав врага из своей страны, довершала разгром уже в его логове. Советские войска окружили и уничтожили значительную группировку германских войск в Восточной Пруссии, освободили от противника северные районы Польши. Овладение крупными портами Кенигсберг и Пиллау улучшило условия базирования нашего флота в Балтике.
13 января∙1945 год
Армия фельдмаршала Кутузова пересекла Неман
13 января 1813 года главная русская армия фельдмаршала Кутузова тремя колоннами пересекла Неман (границу Российской Империи). Заграничный освободительный поход русской армии завершился весной 1814 взятием Парижа и низвержением Наполеона
13 января∙1813 год
В блокадном Ленинграде сделана фотография семьи Веселовых-Романик
13 января 1944 года в блокадном Ленинграде за столом у новогодней елки сделана эта фотография семьи Веселовых-Романик, в полном составе награжденной медалями «За оборону Ленинграда». Старый Новый год, последний день перед началом операции наших войск по полному снятию блокады
13 января∙1944 год
Начало службы казаков русскому царю
13 января 1570 года - начало службы казаков русскому царю. Грамота Ивана Грозного об этом отправлена на Дон: «и вы бы Ивана во всех наших делах слушали без всякого ослушания, а мы вас за вашу службу жаловати хотим»
13 января∙1570 год
Отряд Котляревского взял штурмом крепость Ленкорань
13 января 1813 года двухтысячный русский отряд Котляревского взял штурмом крепость Ленкорань (ныне на юге Азербайджана), которую защищали 4 тысячи персов.
13 января∙1813 год
В России начала работу служба погоды
13 января 1872 года в России начала работу служба погоды. В Главной физической обсерватории был выпущен первый рукописный номер «Ежедневного метеорологического бюллетеня с данными наблюдений, кратким обзором погоды и синоптической обстановки». С развитием наблюдательной сети и методов передачи информации развивалась и служба погоды. Сегодня Росгидромет занимается куда более широким кругом задач — от надзора и лицензирования до учета поверхностных вод и мониторинга качества атмосферного воздуха.
13 января∙1872 год
В России был учрежден Государственный совет
13 января 1810 года (по новому стилю) в России был учрежден Государственный совет
13 января∙1810 год
Родился кинорежиссер, сценарист и автор многих монтажных экспериментов Лев Кулешов
13 января 1899 года родился кинорежиссер, сценарист и автор многих монтажных экспериментов Лев Кулешов
13 января∙1899 год
Советские войска начали Восточно-Прусскую операцию
13 января 1945 года советские войска начали Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию. Замысел Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы прорвать оборону противника, отрезать его восточно-прусскую группировку от основных районов Германии, рассечь ее на части и последовательно уничтожить. 13 января 1945 года в 6 часов утра в полосе 3-го Белорусского фронта начали действовать передовые батальоны. В ходе операции войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов, разгромив тильзитско-инстербургскую и пшаснышско-млавскую группировки противника, заняли территорию Восточной Пруссии и обеспечили с севера наступление советских войск на важнейшем варшаво-берлинском направлении. Был освобождён главный город Восточной Пруссии — Кенигсберг.
13 января∙1945 год
Выпущен «Манифест о введении всеобщей воинской повинности»
13 января 1874 года вышел «Манифест о введении всеобщей воинской повинности» – ключевая мера в реформах военного министра Милютина. «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». Срок службы – 6 лет
13 января∙1874 год