Начало службы казаков русскому царю

13 января 1570 года - начало службы казаков русскому царю. Грамота Ивана Грозного об этом отправлена на Дон: «и вы бы Ивана во всех наших делах слушали без всякого ослушания, а мы вас за вашу службу жаловати хотим»