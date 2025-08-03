В блокадном Ленинграде сделана фотография семьи Веселовых-Романик

13 января 1944 года в блокадном Ленинграде за столом у новогодней елки сделана эта фотография семьи Веселовых-Романик, в полном составе награжденной медалями «За оборону Ленинграда». Старый Новый год, последний день перед началом операции наших войск по полному снятию блокады