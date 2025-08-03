Советские войска начали Восточно-Прусскую операцию

13 января 1945 года советские войска начали Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию.

Замысел Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы прорвать оборону противника, отрезать его восточно-прусскую группировку от основных районов Германии, рассечь ее на части и последовательно уничтожить. 13 января 1945 года в 6 часов утра в полосе 3-го Белорусского фронта начали действовать передовые батальоны.

В ходе операции войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов, разгромив тильзитско-инстербургскую и пшаснышско-млавскую группировки противника, заняли территорию Восточной Пруссии и обеспечили с севера наступление советских войск на важнейшем варшаво-берлинском направлении. Был освобождён главный город Восточной Пруссии — Кенигсберг.