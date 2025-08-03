Александр II утвердил «Устав о воинской повинности» и специальный манифест о нем

13 января 1874 года Александр II утвердил «Устав о воинской повинности» и специальный манифест о нем.

Вместо существующих со времен Петра I рекрутских наборов в России была введена всеобщая воинская повинность, по которой к военной службе привлекалось мужское население страны по достижении 21 года. Устав определил общий срок военной службы 15 лет, из них действительная военная служба – 6 лет, в запасе – 9 лет.

Устав также предусматривал льготы по образованию, отсрочки по семейному положению. Так, освобождению от службы подлежали единственные сыновья у родителей, единственные кормильцы в семье при малолетних братьях и сестрах, представители некоторых национальностей. От военной службы полностью были освобождены духовенство, врачи и преподаватели.