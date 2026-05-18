Родился кинорежиссер, сценарист и автор многих монтажных экспериментов Лев Кулешов

13 января 1899 года родился кинорежиссер, сценарист и автор многих монтажных экспериментов Лев Кулешов

Он впервые поставил вопрос о значении монтажа и его возможностях в построении сцены. Кулешов — автор монтажных экспериментов «Эффект Кулешова», «Творимая земная поверхность» и «Творимый человек», ставших хрестоматийными.

Кулешов снял 13 фильмов и написал книгу «Основы кинорежиссуры», которая служила пособием для многих советских и зарубежных режиссеров. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.