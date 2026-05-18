В России был учрежден Государственный совет

13 января 1810 года (по новому стилю) в России был учрежден Государственный совет

За несколько лет до этого, в 1801 году, Александр I упразднил учрежденный Екатериной II Совет при Высочайшем дворе. Новый Госсовет являлся высшим законосовещательным учреждением Российской империи.

После Манифеста 1905 года Государственный Совет был преобразован в верхнюю палату российского парламента, а после Февральской революции 1917-го вовсе прекратил свое существование в связи с изменением политической системы.