Началась Восточно-Прусская наступательная операция Советской Армии

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция Советской Армии.

Она продолжалась до апреля и являлась одной из крупнейших стратегических наступательных операций Второй мировой войны. Красная армия, изгнав врага из своей страны, довершала разгром уже в его логове.

Советские войска окружили и уничтожили значительную группировку германских войск в Восточной Пруссии, освободили от противника северные районы Польши. Овладение крупными портами Кенигсберг и Пиллау улучшило условия базирования нашего флота в Балтике.