Выпущен «Манифест о введении всеобщей воинской повинности»

13 января 1874 года вышел «Манифест о введении всеобщей воинской повинности» – ключевая мера в реформах военного министра Милютина. «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». Срок службы – 6 лет