Поступила в обращение первая российская почтовая марка

13 января 1858 года поступила в обращение первая российская почтовая марка.

Она была маленькая, коричневого цвета с синим овальным центром. Внутри синего овала помещался герб Российской империи белого цвета. Мелкие надписи, опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка имеет ценность 10 копеек за лот.

На письмо приходилось клеить по несколько марок. Поэтому буквально через десять дней в обращение поступили 20-ти и 30-копеечные марки. В дальнейшем в России появились новые виды марок, они несли на себе гораздо больше информации и стали любимым предметом коллекционирования.