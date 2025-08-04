Восстание моряков и рабочих в Кронштадте против диктатуры большевиков

28 февраля 1921 года произошло восстание моряков и рабочих в Кронштадте против диктатуры большевиков («Кронштадтский мятеж»). Экипаж линкора «Петропавловск» принял резолюцию: поднять «третью революцию, которая выгнала бы узурпаторов и покончила бы с режимом комиссаров»