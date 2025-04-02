Русские войска взяли турецкую крепость Созополь

28 февраля 1829 года русские войска взяли турецкую крепость Созополь

Бои за Созополь велись во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Контр-адмирал Михаил Кумани оценил важность места как удобного порта на юге Балкан, находящегося в относительной близости к Босфору. План взятия крепости был одобрен лично императором Николаем I.

Утром 28 февраля турецкий гарнизон оставил крепость и бежал. В апреле в Созополе была развернута оперативная база Черноморского флота, которая парализовала турецкое снабжение по морю и помогла армии Дибича в доставке продовольствия и взятии Месемврии.