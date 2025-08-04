Десантный корпус под Вязьмой вышел на заданные позиции

28 февраля 1942 года десантный корпус под Вязьмой вышел на заданные позиции. Десантники летели на 5 дней, а воевали в тылу врага 4 месяца. «Никто, кроме нас».