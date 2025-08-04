В Петербурге по указанию Анны Иоанновны открыто училище для подготовки офицеров сухопутной армии

28 февраля 1732 года в Петербурге по указанию Анны Иоанновны открыто училище для подготовки офицеров сухопутной армии – «Шляхетский корпус кадетов» («Первый кадетский корпус»)