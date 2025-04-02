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Был создан Союз кинематографистов России
28 февраля 1990 года был создан Союз кинематографистов России
Он стал правопреемником Союза кинематографистов СССР. Устав был принят на пленуме СК России 30 ноября 1991 года. Всего за время существования Союза состоялось 11 съездов, последний из них был проведен в 2021 году.
В настоящее время Союз кинематографистов России объединяет порядка пяти тысяч членов и имеет представительства в почти 50 регионах страны. С 1997 года Союз возглавляет актер и режиссер Никита Михалков.
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Другие события в этот день
В Петербурге по указанию Анны Иоанновны открыто училище для подготовки офицеров сухопутной армии
28 февраля 1732 года в Петербурге по указанию Анны Иоанновны открыто училище для подготовки офицеров сухопутной армии – «Шляхетский корпус кадетов» («Первый кадетский корпус»)
28 февраля∙1732 год
Первый полет совершил ракетоплан РП-318
28 февраля 1940 года первый полет совершил ракетоплан РП-318 Поднявшись на высоту более двух с половиной тысяч метров, летчик-испытатель Владимир Федоров отцепил буксировочный трос и произвел запуск ЖРД. Ракетоплан увеличил скорость и стал набирать высоту. Всего двигатель проработал 110 секунд. Это был первый в СССР полет человека на летательном аппарате с ЖРД. Повторные полеты подтвердили расчетные летные данные РП-318, показали надежность и безопасность двигательной установки, дали ценные материалы для последующего развития реактивной авиации.
28 февраля∙1940 год
Десантный корпус под Вязьмой вышел на заданные позиции
28 февраля 1942 года десантный корпус под Вязьмой вышел на заданные позиции. Десантники летели на 5 дней, а воевали в тылу врага 4 месяца. «Никто, кроме нас».
28 февраля∙1942 год
В Санкт-Петербурге открылся первый Кадетский корпус
28 февраля 1732 года в Санкт-Петербурге открылся первый Кадетский корпус. В число дисциплин, изучаемых кадетами, входили не только военные науки, но и иностранные языки, включая латынь, ораторское искусство, философия. До начала XIX века корпус пережил несколько реформ, и несколько раз менял название. Он назвался Рыцарской академией, Сухопутным кадетским корпусом, пока наконец не стал Императорским сухопутным шляхетным кадетским корпусом. После Октябрьской революции 1917 года советское правительство распустило кадетские корпуса, казалось, что кадетскому образованию пришел конец. К идее возрождения кадетского образования пришли в годы Великой Отечественной войны. Всего до 1991 года в стране действовало 11 Суворовских училищ, которые считались образцовыми учебными заведениями.
28 февраля∙1732 год
Восстание моряков и рабочих в Кронштадте против диктатуры большевиков
28 февраля 1921 года произошло восстание моряков и рабочих в Кронштадте против диктатуры большевиков («Кронштадтский мятеж»). Экипаж линкора «Петропавловск» принял резолюцию: поднять «третью революцию, которая выгнала бы узурпаторов и покончила бы с режимом комиссаров»
28 февраля∙1921 год
В Чечне 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка заняла высоту 776
28 февраля 2000 года в Чечне 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка заняла высоту 776. «6-я рота, ушедшая в века. Бессмертная пехота Небесного полка». 29 февраля 90 десантников вступили в бой, встав на пути 2,5 тыс. боевиков. Наши держалась трое суток. В живых осталось шестеро
28 февраля∙2000 год
Курс советского рубля был отвязан от доллара и получил твёрдое обеспечение золотом
28 февраля 1950 года курс советского рубля был отвязан от доллара и получил твёрдое обеспечение золотом. В 1922 году в СССР вместо совзнака ввели червонец. Он снова получил золотое обеспечение, став в этом смысле полным преемником царского рубля, даже содержание оставили прежнее. В 1936 году попробовали привязать к французскому франку, но отказались из-за его нестабильности. Тем более, что появился вариант получше. США к этому времени не вполне восстановили экономику, зато финансовую систему построили по струнке. С 1937 года курс рубля относительно остальных мировых валют рассчитывался через доллар США. После войны ситуация поменялась. И Бреттон-Вудская, и сменившая её Ямайская система — суть экспорт инфляции через функцию денег как биржевого товара. План Маршалла, в котором мы также отказались принимать участие, переводил в доллар торговлю каждой страны, которая соглашалась принять в нём участие. Также в январе 1949 года был образован СЭВ, очертивший контуры мира-экономики, альтернативного долларовому. для него нужен был некий собственный единый стандарт. Им-то и стал рубль, вернее, его внешнеторговые воплощения.
28 февраля∙1950 год
Русские войска взяли турецкую крепость Созополь
28 февраля 1829 года русские войска взяли турецкую крепость Созополь Бои за Созополь велись во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Контр-адмирал Михаил Кумани оценил важность места как удобного порта на юге Балкан, находящегося в относительной близости к Босфору. План взятия крепости был одобрен лично императором Николаем I. Утром 28 февраля турецкий гарнизон оставил крепость и бежал. В апреле в Созополе была развернута оперативная база Черноморского флота, которая парализовала турецкое снабжение по морю и помогла армии Дибича в доставке продовольствия и взятии Месемврии.
28 февраля∙1829 год
День подразделений Оперативного назначения Росгвардии
28 февраля — День подразделений Оперативного назначения Росгвардии Боевая летопись оперативных частей войск правопорядка ведется с 1941 года. Они участвовали в боевых действиях против немецких захватчиков, ликвидации нацистского бандподполья на Западной Украине и в Прибалтике. На современном этапе подразделения Оперативного назначения Росгвардии продолжают дело своих предшественников. Сегодня военнослужащие подразделений Оперативного назначения Росгвардии не только привлекаются к выполнению задач по обеспечению охраны общественного порядка, но и находятся в районе проведения СВО.
28 февраля∙1941 год
Конвенция России и Англии разграничила сферы влияния в Америке
28 февраля 1825 года - Конвенция России и Англии разграничила сферы влияния в Америке. Русские на Аляске и в Калифорнии. За переселение в Америку крестьянам давали вольную
28 февраля∙1825 год
В Москве открылась экспозиция планеров, участвовавших в первых Всесоюзных планерных испытаниях
28 февраля 1924 года в Москве открылась экспозиция планеров, участвовавших в первых Всесоюзных планерных испытаниях. Именно с нее в столице, а после многочисленных публикаций в печати и радиопередач — и в регионах резко начал расти интерес к планерному спорту, ставшему одним из символов довоенного Советского Союза. Несмотря на ограниченность средств, имевшихся в распоряжении кружка, выставка была оборудована с тонким художественным вкусом и радовала умелым подбором экспонатов, если и сравнительно небольшим по количеству, то весьма ценным по качеству. Выставка сыграла свою роль: год спустя во II Всесоюзных планерных испытаниях были представлены уже 48 планеров, из которых к полетам допустили 42 машины. А по всему СССР, даже в самых дальних уголках, все открывались и открывались кружки и секции планерного спорта. Насколько они были нужны, очень скоро показала Великая Отечественная война.
28 февраля∙1924 год