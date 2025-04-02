Был создан Союз кинематографистов России

28 февраля 1990 года был создан Союз кинематографистов России

Он стал правопреемником Союза кинематографистов СССР. Устав был принят на пленуме СК России 30 ноября 1991 года. Всего за время существования Союза состоялось 11 съездов, последний из них был проведен в 2021 году.

В настоящее время Союз кинематографистов России объединяет порядка пяти тысяч членов и имеет представительства в почти 50 регионах страны. С 1997 года Союз возглавляет актер и режиссер Никита Михалков.