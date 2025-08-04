В Санкт-Петербурге открылся первый Кадетский корпус

28 февраля 1732 года в Санкт-Петербурге открылся первый Кадетский корпус.

В число дисциплин, изучаемых кадетами, входили не только военные науки, но и иностранные языки, включая латынь, ораторское искусство, философия. До начала XIX века корпус пережил несколько реформ, и несколько раз менял название. Он назвался Рыцарской академией, Сухопутным кадетским корпусом, пока наконец не стал Императорским сухопутным шляхетным кадетским корпусом.

После Октябрьской революции 1917 года советское правительство распустило кадетские корпуса, казалось, что кадетскому образованию пришел конец. К идее возрождения кадетского образования пришли в годы Великой Отечественной войны. Всего до 1991 года в стране действовало 11 Суворовских училищ, которые считались образцовыми учебными заведениями.