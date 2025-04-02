Первый полет совершил ракетоплан РП-318

28 февраля 1940 года первый полет совершил ракетоплан РП-318

Поднявшись на высоту более двух с половиной тысяч метров, летчик-испытатель Владимир Федоров отцепил буксировочный трос и произвел запуск ЖРД. Ракетоплан увеличил скорость и стал набирать высоту. Всего двигатель проработал 110 секунд.

Это был первый в СССР полет человека на летательном аппарате с ЖРД. Повторные полеты подтвердили расчетные летные данные РП-318, показали надежность и безопасность двигательной установки, дали ценные материалы для последующего развития реактивной авиации.