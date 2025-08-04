В Чечне 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка заняла высоту 776

28 февраля 2000 года в Чечне 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка заняла высоту 776. «6-я рота, ушедшая в века. Бессмертная пехота Небесного полка». 29 февраля 90 десантников вступили в бой, встав на пути 2,5 тыс. боевиков. Наши держалась трое суток. В живых осталось шестеро