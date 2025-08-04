Курс советского рубля был отвязан от доллара и получил твёрдое обеспечение золотом

28 февраля 1950 года курс советского рубля был отвязан от доллара и получил твёрдое обеспечение золотом.

В 1922 году в СССР вместо совзнака ввели червонец. Он снова получил золотое обеспечение, став в этом смысле полным преемником царского рубля, даже содержание оставили прежнее. В 1936 году попробовали привязать к французскому франку, но отказались из-за его нестабильности. Тем более, что появился вариант получше. США к этому времени не вполне восстановили экономику, зато финансовую систему построили по струнке. С 1937 года курс рубля относительно остальных мировых валют рассчитывался через доллар США.

После войны ситуация поменялась. И Бреттон-Вудская, и сменившая её Ямайская система — суть экспорт инфляции через функцию денег как биржевого товара. План Маршалла, в котором мы также отказались принимать участие, переводил в доллар торговлю каждой страны, которая соглашалась принять в нём участие. Также в январе 1949 года был образован СЭВ, очертивший контуры мира-экономики, альтернативного долларовому. для него нужен был некий собственный единый стандарт. Им-то и стал рубль, вернее, его внешнеторговые воплощения.