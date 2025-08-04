В Москве открылась экспозиция планеров, участвовавших в первых Всесоюзных планерных испытаниях

28 февраля 1924 года в Москве открылась экспозиция планеров, участвовавших в первых Всесоюзных планерных испытаниях.

Именно с нее в столице, а после многочисленных публикаций в печати и радиопередач — и в регионах резко начал расти интерес к планерному спорту, ставшему одним из символов довоенного Советского Союза. Несмотря на ограниченность средств, имевшихся в распоряжении кружка, выставка была оборудована с тонким художественным вкусом и радовала умелым подбором экспонатов, если и сравнительно небольшим по количеству, то весьма ценным по качеству.

Выставка сыграла свою роль: год спустя во II Всесоюзных планерных испытаниях были представлены уже 48 планеров, из которых к полетам допустили 42 машины. А по всему СССР, даже в самых дальних уголках, все открывались и открывались кружки и секции планерного спорта. Насколько они были нужны, очень скоро показала Великая Отечественная война.