День подразделений Оперативного назначения Росгвардии

28 февраля — День подразделений Оперативного назначения Росгвардии

Боевая летопись оперативных частей войск правопорядка ведется с 1941 года. Они участвовали в боевых действиях против немецких захватчиков, ликвидации нацистского бандподполья на Западной Украине и в Прибалтике. На современном этапе подразделения Оперативного назначения Росгвардии продолжают дело своих предшественников.

Сегодня военнослужащие подразделений Оперативного назначения Росгвардии не только привлекаются к выполнению задач по обеспечению охраны общественного порядка, но и находятся в районе проведения СВО.