В ходе Великой Отечественной войны началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция.

18 февраля 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция.

К середине февраля командование группой армий «Север», которым грозило окружение, сумело предугадать планы советской стороны. Наше командование не ожидало такого развития событий. Обнаружив с опозданием начавшийся отход частей противника, советские войска были вынуждены начать наступление раньше намеченного срока

18 февраля, фактически без подготовки, войска 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление, положив начало Старорусско-Новоржевской наступательной операции. И в первый же день город Старая Русса был освобожден.