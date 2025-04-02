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День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил РФ
18 февраля — День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил РФ
В 1700 году Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. С тех пор служба прошла долгий путь, став неотъемлемой частью обеспечения боеспособности наших войск.
Продовольственная и вещевая служба продолжает существовать в российской армии и выполнять важнейшую функцию. Нельзя не отметить работу снабжения в условиях СВО, где на первый план выходят не только достижения, но и вызовы, с которыми сталкивается продовольственная и вещевая служба.
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Другие события в этот день
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18 февраля∙1944 год
Раковорская битва
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18 февраля∙1268 год
В Москве вступил в строй современный Брянский вокзал
18 февраля 1918 года в Москве, несмотря на все революционные перипетии, точно по плану вступил в строй современный Брянский вокзал (с 1934 – Киевский)
18 февраля∙1918 год
Подвиг генерала Карбышева
18 февраля 1945 года произошел подвиг генерала Карбышева. В концлагере Маутхаузен превращен фашистами в ледяную глыбу. В плен генерал Карбышев попал, находясь без сознания (контузия). На момент гибели ему было 64
18 февраля∙1945 год
Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Тимошенко
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18 февраля∙1895 год
Мазепа получил в Москве орден Андрея Первозванного и золотой кафтан
18 февраля 1700 года Мазепа получил в Москве орден Андрея Первозванного и золотой кафтан – за победы над турками. В 1709 Петр I планировал заменить этот орден Мазепе на орден Иуды
18 февраля∙1700 год
Опубликовано решение СНК СССР об оказании материально-технической помощи в восстановлении польской столицы
18 февраля 1945 года было опубликовано решение СНК СССР об оказании материально-технической помощи в восстановлении польской столицы. 17 января 1945 года Красная Армия освободила Варшаву, а 19 января – старую столицу Польши Краков. Новое геополитическое положение Польши в послевоенной Европе в ходе жарких ялтинских дебатов признали и Рузвельт, и Черчилль. Решения «Большой тройки» стали важнейшим поворотом в европейской политике: «польский вопрос», мучивший эту политику столетиями, именно в феврале 1945 года фактически перестал существовать. Чтобы роковая проблема ненароком не возродилась, ГКО СССР уже 20 февраля принял опережающее постановление по «вопросам Польши», в котором чётко определялась линия будущей западной границы Польши по Одеру и Нейсе за счёт обширных территорий Третьего рейха. Широкой же публике ещё 18 февраля объявили, что Советский Союз готов профинансировать половину стоимости послевоенного восстановления Варшавы. Постановление ГКО СССР от 29 июля 1945 года обеспечило Польше 5652 промышленных предприятия, оценённые советской стороной в более полутора миллиарда долларов.
18 февраля∙1945 год
В ходе Великой Отечественной войны началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция.
18 февраля 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция. К середине февраля командование группой армий «Север», которым грозило окружение, сумело предугадать планы советской стороны. Наше командование не ожидало такого развития событий. Обнаружив с опозданием начавшийся отход частей противника, советские войска были вынуждены начать наступление раньше намеченного срока 18 февраля, фактически без подготовки, войска 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление, положив начало Старорусско-Новоржевской наступательной операции. И в первый же день город Старая Русса был освобожден.
18 февраля∙1944 год
Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Константинович Тимошенко
18 февраля 1895 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. В отечественной военной истории фигура этого военачальника одна из самых противоречивых. С одной стороны, именно нарком обороны, маршал Семен Тимошенко сделал все для укрепления обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны, в том числе и добился возвращения в строй нескольких сотен вырванных оттуда старших и высших офицеров. С другой, крупные воинские операции, которыми он руководил в первой половине войны, почти всегда завершались столь же крупными неудачами, хотя и далеко не во всем была вина командующего. В действительности, Семен Тимошенко был живой и очень точной иллюстрацией максимы, гласящей, что недостатки человека являются продолжением его достоинств.
18 февраля∙1895 год
Скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский
18 февраля 1945 года скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский Иногда говорят, что неудачи первых месяцев войны, которые постигли советскую армию, были связаны с неопытностью молодых офицеров, сделавших головокружительную карьеру под конец 1930-х. Иван Черняховский — ярчайший пример обратного. Сами за себя говорят два ордена Красного Знамени, которыми он был награжден еще в 1942 году. Черняховский получил звание Героя Советского Союза в 1943, а уже через год стал самым молодым генералом армии в истории РККА. Тогда же был награжден второй медалью «Золотая Звезда». До конца службы Черняховского, прерванной его гибелью, старшие коллеги отмечали несомненный профессионализм и мастерство более молодого коллеги. 18 февраля в 19:00 книжный клуб «Достоевский» приглашает на памятный вечер, посвященный дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому.
18 февраля∙1945 год
Петр III упразднил наводившую ужас на всю страну Тайную канцелярию и отменил пытки
18 февраля 1762 года Петр III упразднил наводившую ужас на всю страну Тайную канцелярию и отменил пытки: «милосердием злонравных привести в раскаяние». А через 5 дней император учредил Тайную экспедицию – и все опытные сотрудники Тайной канцелярии перешли туда
18 февраля∙1762 год