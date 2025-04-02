День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил РФ

18 февраля — День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил РФ

В 1700 году Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. С тех пор служба прошла долгий путь, став неотъемлемой частью обеспечения боеспособности наших войск.

Продовольственная и вещевая служба продолжает существовать в российской армии и выполнять важнейшую функцию. Нельзя не отметить работу снабжения в условиях СВО, где на первый план выходят не только достижения, но и вызовы, с которыми сталкивается продовольственная и вещевая служба.