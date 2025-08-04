Опубликовано решение СНК СССР об оказании материально-технической помощи в восстановлении польской столицы

18 февраля 1945 года было опубликовано решение СНК СССР об оказании материально-технической помощи в восстановлении польской столицы.

17 января 1945 года Красная Армия освободила Варшаву, а 19 января – старую столицу Польши Краков. Новое геополитическое положение Польши в послевоенной Европе в ходе жарких ялтинских дебатов признали и Рузвельт, и Черчилль. Решения «Большой тройки» стали важнейшим поворотом в европейской политике: «польский вопрос», мучивший эту политику столетиями, именно в феврале 1945 года фактически перестал существовать.

Чтобы роковая проблема ненароком не возродилась, ГКО СССР уже 20 февраля принял опережающее постановление по «вопросам Польши», в котором чётко определялась линия будущей западной границы Польши по Одеру и Нейсе за счёт обширных территорий Третьего рейха. Широкой же публике ещё 18 февраля объявили, что Советский Союз готов профинансировать половину стоимости послевоенного восстановления Варшавы. Постановление ГКО СССР от 29 июля 1945 года обеспечило Польше 5652 промышленных предприятия, оценённые советской стороной в более полутора миллиарда долларов.