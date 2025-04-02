Скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский

18 февраля 1945 года скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский

Иногда говорят, что неудачи первых месяцев войны, которые постигли советскую армию, были связаны с неопытностью молодых офицеров, сделавших головокружительную карьеру под конец 1930-х. Иван Черняховский — ярчайший пример обратного. Сами за себя говорят два ордена Красного Знамени, которыми он был награжден еще в 1942 году.

Черняховский получил звание Героя Советского Союза в 1943, а уже через год стал самым молодым генералом армии в истории РККА. Тогда же был награжден второй медалью «Золотая Звезда». До конца службы Черняховского, прерванной его гибелью, старшие коллеги отмечали несомненный профессионализм и мастерство более молодого коллеги.

18 февраля в 19:00 книжный клуб «Достоевский» приглашает на памятный вечер, посвященный дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому.